Olimpia Milano Valencia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Valencia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurolega. Entrambe le squadre sono già eliminate dalla competizione internazionale

22 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Valencia, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Valencia, che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 22 marzo presso il Mediolanum Forum di Assago, è valida per la 28^ giornata di basket Eurolega 2017-2018: terzultimo turno del girone unico e, visto che ormai siamo a ridosso della conclusione della prima fase, tante gare sono ininfluenti per determinare le otto qualificate ai playoff. Tra queste gare c’è anche questa: sia Milano che Valencia sono già eliminate, e dunque giocheranno semplicemente per provare a migliorare il loro record, chiudere nel migliore dei modi la loro Eurolega e - soprattutto - prendere ritmo in vista degli impegni di campionato. Il fatto che non ci sia un grande obiettivo da guardare potrebbe inoltre aprire a una grande partita: vedremo se sarà effettivamente così, e se l’Olimpia se non altro si prenderà un’altra vittoria sul proprio parquet.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Valencia non sarà trasmessa in diretta tv; l’appuntamento con la partita del Mediolanum Forum è soltanto in diretta streaming video, grazie al servizio fornito dall’applicazione Eurosport Player che da quest’anno si occupa del grande basket. Per accedere alle immagini avrete ovviamente bisogno di un dispositivo mobile (un PC, un tablet o uno smartphone) e vi dovrete abbonare pagando una quota; in alternativa ci saranno informazioni utili sulla partita - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - che potrete seguire attraverso il sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.euroleague.net.

QUI OLIMPIA MILANO

Come già accaduto lo scorso anno, Milano non è riuscita a fare il salto di qualità europeo: pur senza perdere di vista i titoli nazionali, ormai da qualche stagione l’Olimpia guarda all’Eurolega come orizzonte ultimo del suo progetto ma le cose non vanno come prefissato. Di fatto la stagione 2013-2014, chiusa con l’eliminazione ai quarti contro il Maccabi Tel Aviv, rimane il punto più alto nella storia recente della competizione; da quel momento Milano pensava e sperava di ripartire costruendo roster sempre più orientati all’ambito internazionale e i nomi arrivati ad Assago sono sempre stati importanti, ma il passo avanti non c’è stato e anzi la squadra milanese ha peggiorato le sue prestazioni. Se non altro, rispetto all’ultimo anno, l’Olimpia ha dato segnali di risveglio e maggiore competitività; ha vinto partite di livello (due volte contro il Barcellona, la trasferta di Khimki) e ha lottato alla pari anche contro gli squadroni (dal Real Madrid al Cska Mosca) ma le è sempre mancato quel qualcosa per essere veramente alla pari con quelle che si giocano la qualificazione ai playoff. Questa esperienza comunque è stata positiva e non deve essere sprecata: da qui bisognerà ripartire per provarci il prossimo anno.

QUI VALENCIA

Il Valencia tornava a giocare in Eurolega e non aveva ambizioni enormi: certo sperava di poter entrare nella corsa ai playoff, ma sapeva che non qualificarsi non sarebbe stato un grande dramma. Il problema è che gli spagnoli di Txus Vidorreta sono partiti alla grande, infilando le vittorie contro Efes, Baskonia e Unicaja Malaga dopo aver perso sul campo del Khimki; con un record di 3-1 hanno assaporato le prime posizioni della classifica di regular season e forse hanno alzato l’asticella. Da lì sono arrivate dieci sconfitte consecutive, e un finale di andata con record 4-11: di fatto Valencia ha abbandonato lì le velleità di qualificazione, anche se pio ha vinto quatto partite su sei tornando improvvisamente a 8-13 e provando a crederci ancora. Tutto inutile: si è capito ben presto che, nonostante il potenziale e il talento di alcuni elementi, gli arancioni non erano attrezzati per giocarsela davvero. Resteranno però degli highlights da conservare: le vittorie interne contro Cska Mosca e Panathinaikos (ma anche Barcellona e Khimki) sono tra questi, così come il +16 su un Bamberg che, pure non al livello di quello dello scorso anno, rimane comunque una formazione temibile a livello europeo

© Riproduzione Riservata.