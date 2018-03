Reggio Emilia Krasnodar/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Reggio Emilia Krasnodar streaming video e tv, orario e risultato live della gara-2 della semifinale della Eurocup di basket: missione difficile per la Grissin Bon

23 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Reggio Emilia Krasnodar (LaPresse)

Reggio Emilia Lokomotiv Kuban Krasnodar si gioca questa sera, venerdì 23 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 20.45 presso il Pala Bigi, naturalmente sede delle partite casalinghe della Grissin Bon Reggio Emilia, che ospita la Lokomotiv Kuban Krasnodar nella gara-2 delle semifinali della Eurocup di basket: dopo la sconfitta per 82-65 di gara-1 martedì in Russia, alla Reggiana serve vincere per portare la sfida alla decisiva gara-3, che si giocherebbe settimana prossima in Russia. La squadra di Massimiliano Menetti ci proverà, pur consapevole di affrontare la formazione probabilmente più forte di questa Eurocup. Un solo dato può essere sufficiente per descrivere la forza della Lokomotiv Kuban Kranodar: fra stagione regolare, Top 16, quarti e gara-1 della semifinale, i russi hanno giocato 19 partite in questa Eurocup e le hanno vinte tutte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita della Eurocup di basket tra Reggio Emilia e Lokomotiv Kuban Krasnodar sarà visibile dalle ore 20.45 in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, inoltre sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Essendo però un match trasmesso in tv, sarà disponibile per i rispettivi abbonati anche tramite Sky Go e Premium Play. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.eurocupbasketball.com/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Certamente per Reggio Emilia è stata una ottima stagione europea, con tante soddisfazioni in una competizione molto difficile come la Eurocup che hanno reso gli emiliani la migliore squadra italiana nelle Coppe, anche se adesso la missione di raggiungere la finale sarà difficilissima. A lungo si è anzi trattato di una stagione a due volti per la squadra di Massimiliano Menetti, ottima nelle Coppe e in difficoltà in campionato, dove il cammino della Reggiana era cominciato con ben sei sconfitte consecutive. La conseguenza è stato il mancato raggiungimento delle Final Eight di Coppa Italia al termine del girone d’andata, adesso l’obiettivo è quello di raggiungere i playoff. In campionato adesso il bilancio è di dieci vittorie e undici sconfitte: ancora non basterebbe, ma la rimonta è evidente e Reggio Emilia sicuramente ci proverà, pur in un calendario che - comunque vada l’Eurocup - sarà intenso per gli emiliani, che avranno due recuperi di campionato proprio per le esigenze in Coppa. L’Eurocup toglie energie fisiche, ma sicuramente sta dando una grande spinta psicologica: se la Grissin Bon arriverà ai playoff, sarà pericolosa per tutti. Intanto però c’è da tentare l’impresa: sarà possibile?

