Capo d'Orlando Brescia/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Capo d'Orlando Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live. L'Orlandina in crisi nera (11 sconfitte consecutive) ospita una Leonessa lanciata verso i playoff

24 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Brescia, basket Serie A1 23^ giornata

Capo d’Orlando Brescia, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Gianluca Sardella, apre la 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: al PalaSikeliArchivi si gioca alle ore 20:45 di sabato 24 marzo. La Germani deve ancora recuperare la sua partita contro Reggio Emilia, ma anche con una gara in meno occupa il quarto posto in classifica che le permetterebbe di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff; l’obiettivo principale al momento è questo. La Betaland invece non può più scherzare, perchè la sconfitta interna contro Sassari ha lasciato la squadra ultima in classifica e con una striscia di sconfitte che si allunga sempre più. Se dovessimo scommettere oggi, diremmo che a retrocedere sarà proprio la compagine siciliana ma, guardando la classifica, c’è ancora tutto il tempo per provare a sovvertire i pronostici anche perchè per salvarsi potrebbero bastare due o tre vittorie, non certo una striscia da prima della classe. Il problema per Gennaro Di Carlo è che questa striscia va iniziata, e la situazione non è affatto rosea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Brescia sarà trasmessa in diretta tv, e l’appuntamento è su Eurosport 2 che è canale però accessibile solo ai possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre; tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita in diretta streaming video, come sempre usufruendo della piattaforma Eurosport Player che è diventata la casa del grande basket e che permetterà di seguire questa gara, così come tutte le altre, pagando una quota per abbonarsi al servizio e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà informazioni utili sulla sfida, ad esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La pesante caduta interna contro la Dinamo ha portato la cifra di sconfitte consecutive di Capo d’Orlando a undici: come ampiamente detto, la Betaland non vince da metà dicembre e tocca oggi 97 giorni. Più di tre mesi senza festeggiare: è passato così tanto tempo che da queste parti non sono più abituati a vincere, e adesso il primo nemico della Betaland è la paura, l’ansia della prestazione e una classifica sempre peggiore. Al momento non sarebbe retrocessione solo perchè la doppia sfida diretta contro Pesaro è a favore (al ritorno, se non altro, i siciliani hanno contenuto la sconfitta a 3 punti), ma rimane l’unica nota lieta all’interno di un cammino sempre peggiore. Anche perchè Brindisi e Pistoia si stanno allontanando, e dunque la corsa al momento può essere fatta solo nei confronti della Vuelle; insomma, per archiviare la salvezza ci sono sempre meno punti ai quali agganciarsi. La Germain non gioca una trasferta da un mese e mezzo: avrebbe dovuto farlo a Reggio Emilia ma gli impegni di Eurocup dell’avversaria hanno portato al posticipo della sfida e, dopo il -28 di Varese, è arrivata la sosta per la Coppa Italia e per gli impegni delle nazionali.

Risale allora al 28 gennaio l’ultimo successo esterno, quello in volata contro Avellino; come detto Brescia sta proseguendo nel suo campionato di alto profilo, anche se arriva dal ko interno contro la Virtus Bologna e in generale ha perso tre delle ultime quattro partite giocate. Va sempre ricordato che stiamo parlando di una squadra che era partita per salvarsi, e che lo scorso anno non era nemmeno riuscita a qualificarsi per i playoff; arrivare tra le prime quattro di un campionato così livellato sarebbe un grande traguardo per Andrea Diana, che anche dopo la grande striscia di nove vittorie iniziali parlava di salvezza come obiettivo cui guardare in primo piano. Adesso chiaramente la Leonessa non può più nascondersi e qualche nodo sta venendo al pettine, ma con difesa e triple questa Brescia si sta regalando enormi soddisfazioni, prima su tutte - per ora - la finale di Coppa Italia.

