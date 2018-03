Avellino Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1)

Avellino Olimpia Milano, al PalaDelMauro, è diretta da Carmelo Paternicò, Lorenzo Baldini e Denis Quarta; alle ore 17:00 di domenica 25 marzo questo è il big match nella 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Si affrontano la prima e le terza forza della classifica, separate da due vittorie: l’Olimpia si trova a braccetto con la Reyer con la sensazione, almeno in questa fase della stagione, di un testa a testa in volata per chiudere al primo posto la regular season e avere il vantaggio del fattore campo anche in un’eventuale finale scudetto. La Scandone occupa invece la terza piazza, ma con Brescia che ha giocato una partita in meno; naturalmente anche i ragazzi di Stefano Sacripanti hanno qualche possibilità di chiudere davanti a tutti, ma un periodo di flessione è forse costato caro in questo senso. Sia come sia gli irpini ci proveranno fino alla fine, consapevoli che le ultime due semifinali giocate impongono di mantenere il livello o quantomeno di provare a farlo, perchè i tifosi adesso si aspettano addirittura che questo possa essere l’anno buono per arrivare finalmente in finale.

L’andata è stata vinta dalla Scandone, che nel corso della stagione ha anche battuto Venezia: questo è il grande merito della squadra avellinese in campionato, ovvero quello di essere riuscita a fare il salto di qualità contro le grandi e aver dimostrato che in partita secca può battere chiunque. Purtroppo, dopo aver vinto il girone di andata, il calo è arrivato inesorabile e nel momento meno opportuno: ha sancito per esempio l’eliminazione immediata dalla Coppa Italia - dove la Sidigas era favorita - e ha portato a un girone di ritorno nel quale Avellino ha vinto soltanto tre delle sette partite giocate. Certamente il doppio impegno si è fatto sentire; la Scandone, ricordiamo, è ancora in corsa nella Europe Cup e giocare spesso e volentieri due volte la settimana non ha aiutato, ma il roster è profondo e arrivare a giocarsi la finale è possibile. Servirà però qualcosa in più in termini di energia in campo: come ha detto Sacripanti, nella sconfitta di Varese la squadra ha iniziato la partita camminando e quando ha provato a rimontare ha pagato lo sforzo prodotto uscendo sconfitta dal PalA2A.

A proposito di stanchezza, Milano potrebbe pagare le due partite di Eurolega nel giro di tre giorni; non ha speso troppe energie mentali vista la situazione (eliminata da tempo, adesso anche aritmeticamente) ma ha comunque trascorso 80 minuti sul parquet giocandosela per vincere. In Serie A1 le cose vanno alla grande: cinque vittorie consecutive dopo la sconfitta di Varese e gare vinte in diversi modi, cioè dominando oppure riuscendo a dare la spallata giusta nel momento determinante. E’ stato così nell’ultimo periodo contro Trento, è stato così al PalaDozza contro la Virtus Bologna; i punti di forza di questa squadra sono ovviamente noti, il limite come sempre è quello di abbassare la guardia proprio dando per scontata la superiorità degli avversari, e dunque perdere di intensità le partite. Un allenatore come Simone Pianigiani da questo punto di vista dovrebbe essere una garanzia avendo vinto scudetti e coppe in serie; l’Eurolega resta un altro discorso, in campo internazionale Milano ha dimostrato di non essere ancora pronta per dar battaglia ad armi pari alle big anche se in questa stagione si è sicuramente visto qualche aspetto positivo, che andrà cavalcato nella prossima stagione.

