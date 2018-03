Cantù Torino/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1 23^ giornata)

Diretta Cantù Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Entrambe le squadre arrivano da pesanti sconfitte e dunque cercano riscatto e punti per i playoff

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cantù Torino, basket Serie A1 23^ giornata (Foto LaPresse)

Cantù Torino, che sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Gabriele Bettini e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 18:00 di domenica 25 marzo; è una delle partite che rientrano nel programma della 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Con questo turno superiamo la boa della metà girone di ritorno: si iniziano allora a tirare le somme e soprattutto a fare calcoli su quante vittorie siano necessarie per centrare gli obiettivi. Red October e Fiat condividono lo stesso traguardo, ovvero la partecipazione ai playoff; Torino ha vinto una partita in più e per il momento fa tutta la differenza del mondo, perchè Cantù deve ancora convivere con una classifica avulsa che oggi non le consentirebbe di partecipare alla post season. La lotta comunque è serrata: i posti sono otto ma le squadre in lotta sono undici e forse anche dodici, dunque ne vedremo delle belle da qui al termine della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cantù Torino non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle partite scelte per questo turno di campionato; tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita in diretta streaming video, come sempre usufruendo della piattaforma Eurosport Player che è diventata la casa del grande basket e che permetterà di seguire questa gara, così come tutte le altre, pagando una quota per abbonarsi al servizio e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà informazioni utili sulla sfida, ad esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La scorsa domenica la Red October ha subito una brutta battuta d’arresto a Venezia: sul campo dei campioni d’Italia è rimasta ampiamente in partita per poi crollare nel finale. Curiosamente, il punteggio è stato molto simile a quello della settimana precedente: Cantù ha subito 107 punti mentre ne aveva segnati 106 contro Pistoia, allo stesso modo ne ha realizzati 83 contro gli 85 incassati dalla The Flexx. Non è una statistica troppo pregnante, ma fa capire che se viene a mancare l’intensità giusta i rovesci sono sempre dietro l’angolo; per andare a caccia dei playoff i brianzoli puntano sul pieno recupero di Randy Culpepper, che ha dovuto saltare la Final Eight di Coppa Italia, e sul rendimento casalingo. Al PalaDesio la Red October ha perso tre volte: l’ultima nel sentitissimo derby contro Varese, le altre contro Brescia e la stessa Venezia e dunque sono sconfitte che ci possono stare nell’economia di una stagione.

Torino è chiaramente in ripresa, anche se ha perso le ultime due partite: il rovescio di domenica scorsa a Cremona ha fatto suonare un campanello d’allarme per due motivi. Il primo: per la terza volta nelle ultime quattro uscite (e la seconda consecutiva) la Fiat ha subito almeno 90 punti (ed erano stati 89 contro Capo d’Orlando), e inoltre la squadra piemontese non segnava così poco (70 punti) dalla sconfitta di Trento del 2 gennaio, quando aveva messo a referto appena 67 punti. La posizione ai playoff è ancora viva, e come abbiamo sempre detto questo gruppo è pieno di talento; il problema è che dopo aver svoltato vincendo la Coppa Italia, e aver scacciato i fantasmi della crisi profonda post-dimissioni di Banchi, Torino deve adesso dimostrare di poter reggere emotivamente parlando, perchè la situazione che ha determinato l’addio di due allenatori nel giro di poche settimane non si è certo smorzata e potrebbe ripresentarsi alle prime difficoltà. Siccome si arriva da due sconfitte in fila, la partita di Cantù è importante non tanto per la classifica quanto per il morale del gruppo e la serenità dell’ambiente.

