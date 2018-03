Forlì Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Forlì Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, derby regionale nella 26^ giornata (oggi 25 marzo 2018)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Forlì Fortitudo Bologna - LaPresse

Forlì Fortitudo Bologna, partita valida per la ventiseiesima giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca oggi, domenica 25 marzo 2018 alle ore 18.00 alla Unieuro Arena dove i padroni di casa di Forlì ospiteranno la Fortitudo Bologna per un interessante e significativo derby emiliano-romagnolo. Intanto la classifica del girone ci dice che le due compagini stanno disputando campionati piuttosto diversi: infatti Forlì ha 20 punti in classifica dovuti a dieci vittorie a fronte di quindici sconfitte, non rischia i playout perché le ultime tre sono molto staccate ma è praticamente impossibile che i romagnoli possano inserirsi nella lotta per un posto ai playoff: la Fortitudo Bologna invece finora ha raccolto 36 punti con diciotto vittorie e sette sconfitte ed è al secondo posto alle spalle solamente di Trieste; l’obiettivo per l’Aquila sarà naturalmente quello di ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Forlì-Fortitudo Bologna; tuttavia, la diretta streaming video della partita - come di tutti i match del campionato di basket Serie A2 - sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Forlì e Fortitudo Bologna. Andiamo però adesso ad approfondire l’analisi dei momenti delle due squadre. Forlì in casa è avversaria pericolosa per chiunque e si fa forte di numeri eccellenti davanti al pubblico amico: nove vittorie e tre sconfitte in dodici partite, pure una big come la Fortitudo è avvisata. Il problema evidentemente è il disastro in trasferta (1-12), che porta in negativo anche il bilancio delle ultime cinque giornate, nelle quali Forlì ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte. La Fortitudo sta sicuramente meglio, avendo ottenuto dieci vittorie nelle ultime tredici giornate, tuttavia il lungo periodo positivo è bruscamente finito nelle ultime due settimane, quando sono arrivate due sconfitte consecutive contro Ravenna e Treviso. Ora per la Fortitudo sarà più difficile raggiungere il primo posto: urge tornare al più presto alla vittoria, oggi gioca in trasferta ma questo di per sé non è un problema, dal momento che il bilancio della Fortitudo è positivo anche lontano da Bologna (7-5), a patto naturalmente di riuscire ad invertire la tendenza.

