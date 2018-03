Pesaro Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (basket Serie A1 23^ giornata)

Diretta Pesaro Trento, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita. La Vuelle cerca punti per una difficile salvezza, l'Aquila continua a puntare un posto nei playoff

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Trento, basket Serie A1 23^ giornata (Foto LaPresse)

Pesaro Trento, all’Adriatic Arena, sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Perciavalle; alle ore 20:45 di domenica 25 marzo si gioca il posticipo della 23^ giornata di basket Serie A1 2017-2018, che non sarà però l’ultimo atto del turno visto che la sfida del PalaBigi è stata posticipata a oltre tre settimane da oggi. Per la Vuelle questa potrebbe essere l’occasione giusta per avvicinare la salvezza: la crisi di Capo d’Orlando ha reso maggiormente alla portata un obiettivo sempre centrato nelle ultime stagioni (complicatissime) e che potrebbe arrivare anche adesso, a patto però di battere in casa un’Aquila che è in ripresa dopo un avvio di campionato decisamente sotto tono. Trento continua a lottare per un posto nei playoff: la classifica avulsa al momento le dà ragione ma mancano otto giornate per chiudere la regular season comprese tante sfide dirette, e dunque tante cose potrebbero ancora cambiare nello scenario.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Trento sarà trasmessa in diretta tv, e l’appuntamento è in chiaro per tutti visto che si tratta di Rai Sport - disponibile anche in alta definizione - con diretta streaming video disponibile sul sito www.raiplay.it; in più gli appassionati potranno seguire questa partita in diretta streaming video, come sempre usufruendo della piattaforma Eurosport Player che è diventata la casa del grande basket e che permetterà di seguire questa gara, così come tutte le altre, pagando una quota per abbonarsi al servizio e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà informazioni utili sulla sfida, ad esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

PESARO TRENTO, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Pesaro potrebbe aver vinto la partita più importante di tutte, ovvero quella contro Capo d’Orlando: il successo interno ha permesso alla Vuelle di agganciare la Betaland in classifica e avere dunque un appiglio in più nella corsa verso la salvezza. Sono invece due i fattori negativi: il primo è che la differenza canestri non è stata girata, e non sarebbe stato semplice (-17 all’andata), il secondo è forse ancora più sanguinoso ed è che la settimana dopo la Vuelle non ha saputo confermare l’inerzia e ha perso sul campo di Brindisi, e in questo caso sì che la doppia sfida diretta ha cambiato padrone, prendendo la strada della Puglia. Tradotto: per salvarsi, gli adriatici dovranno necessariamente arrivare davanti a queste due squadre in un’ipotetica volata a due, oppure sperare che la classifica avulsa dia ragione a Spiro Leka e i suoi ragazzi. Di drammi da queste parti non se ne fanno troppi, nonostante il passato glorioso; questo è forse il motivo per cui alla fine Pesaro riesce di riffa o di raffa a rimanere in Serie A1, ma anche in questa stagione il compito sarà decisamente difficile.

Trento appare come detto in ripresa: prima di perdere a Milano aveva vinto quattro partite consecutive che l’avevano nettamente rilanciata in ottica playoff, e in questi successi l’Aquila era riuscita a mettere in fila anche Brescia e Cantù così come Reggio Emilia. Avendo disputato la finale lo scorso anno, i tifosi adesso hanno aspettative elevate: di certo nessuno aprirà processi se la squadra di Maurizio Buscaglia non raggiungerà un’altra serie per lo scudetto, ma arrivare ai playoff è diventato un traguardo minimo anche perchè sempre centrato nelle scorse stagioni. La falsa partenza potrebbe essere un problema quando si tratterà di tirare le somme, ma intanto le sensazioni sulla trasferta di Pesaro sono positive perchè ultimamente la Dolomiti Energia ha dimostrato di saper fare molto bene anche fuori casa.

