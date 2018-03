Pistoia Venezia/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1 23^ giornata)

25 marzo 2018

Pistoia Venezia, che verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Emanuele Aronne e Christian Borgo, rientra nel programma della 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 25 marzo. Al PalaCarrara la The Flexx ospita i campioni d’Italia, con l’unico obiettivo di tenere a distanza le due squadre che la seguono in classifica: paradossalmente, per quello che è l’andamento di Pesaro e Capo d’Orlando, la salvezza potrebbe arrivare anche perdendo sempre da qui alla fine del campionato, ma è chiaro che Pistoia vuole chiudere i conti in anticipo e, perchè sia così, deve raccogliere qualcosa e provarci sempre, anche contro una Reyer che per il momento è rimasta la sola squadra in grado di contendere il primo posto della regular season all’Olimpia Milano, e che naturalmente vuole arrivare davanti all’avversaria anche per nobilitare al massimo il ruolo di campione d’Italia in carica, chiamata ovviamente a ripetersi o quantomeno provarci fino all’ultimo.

Pistoia Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle gare del turno che sono state scelte in questo senso; tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita in diretta streaming video, come sempre usufruendo della piattaforma Eurosport Player che è diventata la casa del grande basket e che permetterà di seguire questa gara, così come tutte le altre, pagando una quota per abbonarsi al servizio e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà informazioni utili sulla sfida, ad esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Due sconfitte consecutive per la The Flexx, che però nel girone di ritorno ha piazzato i colpi che al momento la tengono lontana dai guai: battendo Capo d’Orlando (soprattutto), Cremona e Varese, la squadra toscana è riuscita a confermare la sua posizione e per di più ha anche la doppia sfida diretta con la Betaland a proprio vantaggio, cosa che aumenta a tre le partite di margine. Possiamo dirlo quasi senza timore di smentite: Pistoia è salva, ma adesso il suo campionato rischia di diventare una lunga camminata verso la conclusione della regular season avendo esaurito gli obiettivi. Arrivare ai playoff è ancora tecnicamente possibile, ma bisognerebbe vincere sei-sette partite e al contempo le squadre davanti dovrebbero crollare; dunque il rischio per Vincenzo Esposito e i suoi ragazzi è quello di perdere contatto con l’intensità giusta e chiudere in calo.

Venezia continua a marciare verso il primo posto in regular season: per la Reyer le insidie verso il bis scudetto si nascondono ovunque e non solo a Milano, ma per il momento è appassionante il duello con l’Olimpia per determinare chi avrebbe il vantaggio del fattore campo nell’eventuale finale. Nell’ultima giornata, battendo nettamente Cantù, la squadra campione d’Italia ha aumentato a due partite il suo vantaggio su Avellino; la prossima giornata ospiterà proprio la Scandone, con l’occasione di ribaltare la differenza canestri e mettere addirittura quattro partite tra sè e l’avversaria dell’ultima semifinale, il che evidentemente significherebbe archiviare almeno la seconda posizione e poi giocarsela con la banda di Simone Pianigiani in un appassionante testa a testa. Staremo a vedere, ma di certo questa trasferta del PalaCarrara non va presa sotto gamba da Walter De Raffaele, che vuole mantenere alta la concentrazione su ogni campo e potrebbe pagare la fatica dell’impegno infrasettimanale in Europe Cup.

