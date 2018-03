Rieti Napoli/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Rieti Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 26^ giornata, continua il calvario partenopeo (oggi 25 marzo 2018)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rieti Napoli (LaPresse)

Rieti Napoli, partita valida per la ventiseiesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca oggi, domenica 25 marzo 2018 alle ore 18.00 al PalaSojourner dove i padroni di casa della Zeus Energy Group Rieti ospiteranno la Cuore Napoli Basket per una partita che avrà importanza ormai solo per i laziali. Infatti la classifica del girone ci dice che le due compagini stanno disputando campionati piuttosto diversi: Rieti ha 24 punti in virtù di dodici vittorie e tredici sconfitte, siamo a metà classifica e la Zeus Energy Griup fa parte delle formazioni che lotteranno per un posto in zona playoff; Napoli invece è tristemente ultima con appena 6 punti, tre vittorie e ventuno sconfitte (ha una partita da recuperare) condannano i partenopei ad essere il fanalino di coda del girone, con addirittura 10 punti di ritardo anche solo dal penultimo posto della Virtus Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rieti-Napoli; tuttavia, la diretta streaming video della partita - come di tutti i match del campionato di basket Serie A2 - sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Rieti e Napoli. Andiamo però adesso ad approfondire l’analisi dei momenti delle due squadre. I laziali stanno vivendo una stagione da perfetta metà classifica, adesso però servirà uno sforzo per agguantare a fine stagione regolare almeno l’ottavo posto: il bilancio di Rieti in questo torneo per quanto riguarda le partite casalinghe parla di sette vittorie e cinque sconfitte, mentre nelle ultime cinque giornate sono arrivati tre successi e due rovesci. Numeri che oggi, in casa contro l’ultima in classifica, andranno migliorati. Per quanto riguarda Napoli, non c’è nessun numero positivo per i partenopei: in trasferta sono arrivate dodici sconfitte su altrettante partite giocate lontano da Napoli, mentre la serie di sconfitte consecutive è arrivata a quota sei dopo la vittoria dello scorso 4 febbraio contro Siena, naturalmente in casa. Aggiungiamoci che anche il penultimo posto è ormai una chimera: Napoli riuscirà dunque a trovare le motivazioni per onorare fino all’ultimo la partecipazione al campionato? Siamo sicuri che i ragazzi faranno il possibile, non sarà però facile contro squadre più forti e anche con motivazioni maggiori.

© Riproduzione Riservata.