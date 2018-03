Sassari Varese/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1 23^ giornata)

Diretta Sassari Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaSerradimigni entrambe le squadre cercano i playoff, ma per i lombardi sarà molto più dura

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassari Varese, basket Serie A1 23^ giornata (Foto LaPresse)

Sassari Varese sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Maurizio Biggi, Guido Giovannetti e Alessandro Vicino; al PalaSerradimigni si gioca alle ore 19:00 di domenica 25 marzo e il contesto è la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Momento della verità per entrambe, ma soprattutto per la Openjobmetis: dopo aver battuto Avellino - quinta grande vittoria nel girone di ritorno - le possibilità di arrivare ai playoff sono aumentate ma bisogna ridurre le distanze dalle squadre che precedono, e perchè sia così bisogna necessariamente piazzare qualche ulteriore colpo in trasferta. Farlo a Sassari sarebbe l’ideale, non solo per il valore della squadra isolana e per la difficoltà del campo ma anche e soprattutto perchè la Dinamo è proprio una delle squadre sulle quali Varese sta facendo la corsa, e dunque vincere significherebbe dimezzare lo svantaggio potendo avere tutt’altro sguardo sulle sette partite che resteranno poi per chiudere la stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassari Varese non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle gare del turno che sono state scelte in questo senso; tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita in diretta streaming video, come sempre usufruendo della piattaforma Eurosport Player che è diventata la casa del grande basket e che permetterà di seguire questa gara, così come tutte le altre, pagando una quota per abbonarsi al servizio e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà informazioni utili sulla sfida, ad esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Varese è passata in poco tempo da una situazione semi-disperata, con l’ultimo posto in classifica e un calendario terribile davanti a sè, a una in cui i playoff sono una realtà concreta: si deve tutto allo straordinario approccio del girone di ritorno, nel quale la Openjobmetis ha messo in fila Venezia, Milano, Cantù e Brescia rendendo quello che era un periodo di fuoco e potenzialmente devastante in negativo in una grande occasione per risalire la china e prendere punti pesanti rispetto alla concorrenza. Chiuso ormai il discorso salvezza (ci sono quattro partite di vantaggio su Pesaro e Capo d’Orlando), i lombardi adesso testano le loro ambizioni in chiave post season, una realtà che non conoscono dal 2013 quando raggiunsero la semifinale; domenica scorsa è arrivata un’altra vittoria di grande livello contro Avellino, ma Varese deve trovare maggiore ritmo fuori casa perchè al ritorno ha già perso a Pistoia e Trento, due campi sui quali - visto il momento - avrebbe potuto prendere punti importanti.

La Dinamo è reduce da due vittorie consecutive nelle quali ha segnato più di 100 punti: sono stati 102 contro Cremona, 103 nella trasferta di Capo d’Orlando. Sassari corre per i playoff, obiettivo che ha sempre centrato negli ultimi anni e che rimane minimo, se così vogliamo dire; dopo lo scudetto del 2015 si è capito abbastanza in fretta che ripetersi sarebbe stato molto complicato, ma il Banco di Sardegna ha ormai raggiunto un livello per il quale arrivare in semifinale è una possibilità concreta di tutte le stagioni. Chiaramente servirà maggiore qualità nelle partite esterne: prima di vincere in Sicilia, Sassari non conosceva una vittoria fuori casa da metà dicembre (a Brescia) e questo chiaramente ha contribuito a frenare la corsa della squadra isolana verso le prime otto della classe (oltre che impedirle di giocare la Final Eight di Coppa Italia).

