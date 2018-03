Virtus Bologna Brindisi/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Virtus Bologna Brindisi: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaDozza la Segafredo prosegue nella sua corsa ai playoff ospitando la Happy Casa, quasi salva

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Brindisi, basket Serie A1 23^ giornata (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Brindisi, partita che verrà diretta da Manuel Mazzoni, Mark Bartoli e Nicola Ranaudo, si gioca al PalaDozza alle ore 17:00 di domenica 25 marzo; è la prima partita del giorno e vale per la 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Contesti e obiettivi diversi per le squadre che si incrociano sul parquet: la Segafredo va a caccia di un posto nei playoff che non è affatto scontato ma che, per come sono messe adesso le cose, è altamente probabile visto che la classifica sorride e il momento nello specifico è tra i migliori della stagione; se invece parliamo della Happy Casa, i pugliesi inseguono un posto nel prossimo campionato di Serie A1, perchè le vittorie sono 7 e ci sono due partite di vantaggio sui due fanalini di coda. Sicuramente Brindisi è più vicina alla salvezza di quanto potesse esserlo fino a poche settimane fa, ma il discorso non è ancora chiuso: servirà dunque mantenere la concentrazione massima fino al termine della stagione, a cominciare da questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Brindisi non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle gare del turno che sono state scelte in questo senso; tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita in diretta streaming video, come sempre usufruendo della piattaforma Eurosport Player che è diventata la casa del grande basket e che permetterà di seguire questa gara, così come tutte le altre, pagando una quota per abbonarsi al servizio e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà informazioni utili sulla sfida, ad esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Abbiamo parlato del periodo della Virtus; che arrivava da tre sconfitte consecutive contro Sassari, Venezia e Milano ma al termine di partite sempre combattute, nelle quali avrebbe anche potuto vincere l’andamento delle gare. Soprattutto, la scorsa domenica Bologna ha vinto a Brescia e, particolare non indifferente, ha girato a proprio favore la differenza canestri: la Germani ha sempre una partita da recuperare ma a questo punto la Segafredo potrebbe davvero ambire a prendersi la quarta posizione in classifica, cosa che le permetterebbe di giocare il primo turno dei playoff con il fattore campo e dunque aumentare le sue possibilità di arrivare in semifinale. Il rendimento della squadra rimane sempre piuttosto ondivago ma questa Virtus ha dimostrato di sapersela giocare con tutte, anche con le grandi; il roster anche se un po’ corto è di livello e dunque questa è la classica squadra che nessuno vorrebbe incrociare in post season, perchè rappresenta una vera e propria mina vagante.

Brindisi arriva dalla fondamentale vittoria contro Pesaro: non solo ha spezzato una striscia negativa di quattro sconfitte, ma si è anche presa il vantaggio nella doppia sfida diretta e dunque adesso ha virtualmente due gare di margine sulla Vuelle. Ne mancano otto per chiudere la stagione regolare: non è ancora la salvezza vera e propria ma è sicuramente un grande passo avanti. Adesso la Happy Casa spera di ritrovare la vittoria esterna: ha perso le ultime tre partite giocate fuori casa. Per quelle che erano le premesse all’inizio della stagione comunque i pugliesi stanno disputando una stagione del tutto onesta, adesso possono puntare a centrare l’obiettivo in anticipo così da non penare ulteriormente, le prossime partite potrebbero già essere decisive in tal senso anche se il calendario non è semplicissimo.

