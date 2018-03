Nizhny Novgorod Venezia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup)

28 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Nizhny Novgorod Venezia (LaPresse)

Nizhny Novgorod Venezia si gioca questa sera, mercoledì 28 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 19.30 italiane (le 20.30 locali) presso il Cultural Entertainment Complex "Nagorny" di Nizhny Novgorod, sede delle partite casalinghe della squadra russa che ospita la Umana Reyer Venezia nella partita di ritorno dei quarti di finale della FIBA Europe Cup, quarta Coppa europea per importanza. Per Venezia conquistare un trofeo europeo sarebbe comunque un evento storico, di conseguenza l’impegno non andrà certamente snobbato. La squadra di Walter De Raffaele parte dalla vittoria per 86-76 ottenuta settimana scorsa nella partita d’andata al Taliercio: un buon margine, che imporrà al Nizhny Novgorod di vincere con 11 punti di scarto per soffiare la qualificazione ai campioni d’Italia; in caso di + 10 per i russi, si andrà ai tempi supplementari, con ogni altro risultato passerebbe Venezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROPE CUP)

La partita della FIBA Europe Cup di basket tra Nizhny Novgorod Venezia non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Da segnalare dunque gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.fiba.basketball/europecup, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche, oltre alle notizie che certamente saranno fornite anche dal sito Internet e dai social ufficiali della Umana Reyer Venezia.

LA SITUAZIONE

Per Venezia il cammino europeo ha portato la delusione della precoce eliminazione dalla Champions League, tuttavia adesso si aprono prospettive interessanti in FIBA Europe Cup. In campionato invece i ragazzi di coach De Raffaele sono in perfetta linea con le aspettative: il secondo posto in classifica li identifica come prima rivale per la corazzata Olimpia Milano e dunque la squadra in teoria più pronta ad approfittare di eventuali difficoltà della EA7, come successe nella scorsa stagione, quando Venezia vinse il tricolore su Trento che in semifinale aveva buttato fuori l’Olimpia. Certo, la sconfitta di domenica sul parquet di Pistoia non ha fatto piacere e potrebbe far sentire i suoi effetti nella volata per il primo posto in stagione regolare, ma complessivamente possiamo dire che Venezia sia nella posizione che ad inizio stagione si poteva prevedere per i tricolori in carica della Reyer.

