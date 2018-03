Bamberg Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Bamberg Olimpia Milano streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 29^ giornata di Eurolega (oggi giovedì 29 marzo)

29 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bamberg Olimpia Milano, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Brose Bamberg Olimpia Milano si gioca questa sera, giovedì 29 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 20.00 presso la Brose Arena di Bamberg, naturalmente sede delle partite casalinghe del club tedesco. Siamo giunti alla ventinovesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket, la penultima del lunghissimo torneo che di fatto è un secondo campionato per le squadre che vi partecipano: Bamberg ed Olimpia Milano a dire il vero non hanno più niente da chiedere alla loro Eurolega, essendo eliminate dalla corsa playoff. Le due squadre devono solo definire la posizione finale in classifica, dettaglio comunque non trascurabile nella più prestigiosa competizione continentale: in questo momento Bamberg vanta una vittoria in più rispetto alla squadra di Simone Pianigiani (10-17 contro 9-18), per cui l’Olimpia Milano può andare a caccia dell’aggancio, a patto naturalmente di riuscire a vincere in terra tedesca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita della Eurolega di basket tra Brose Bamberg e Olimpia Milano non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euroleague.net/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Nella stagione ancora una volta ricca di alti e bassi che ha finora vissuto Milano, l’Olimpia in questo momento può succedere perché grazie alla preziosa e certamente non scontata vittoria ad Avellino ha conquistato il primo posto nella classifica della stagione regolare del campionato, che inevitabilmente per Milano dovrà avere la priorità d’ora in poi. Infatti solo lo scudetto renderebbe positiva la stagione della squadra di patron Giorgio Armani, fermo restando che in Eurolega sarà comunque importante chiudere nel migliore modo possibile, anche per una questione di immagine e di personalità. L’Europa infatti ha ancora una volta respinto in modo netto l’Armani Exchange, di fatto già senza speranze di qualificazione al termine del girone d’andata: la distanza fra Milano e le big del Vecchio Continente resta netta, ma soprattutto l’Olimpia nei playoff dovrà dimostrare di saper vincere le partite che contano davvero, una lacuna già mostrata anche nel corso di questa stagione, ad esempio con la brutta sconfitta nel derby contro Cantù nei quarti di finale di Coppa Italia.

