Reggio Emilia Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Reggio Emilia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaBigi. Dopo due settimane di pausa le squadre tornano a giocare in Serie A1 (basket)

Reggio Emilia Trento si gioca alle ore 20:45 di sabato 3 marzo: è l’unico anticipo della 20^ giornata di basket Serie A1 2017-2018. Dopo le due settimane di sosta, dovute prima alla Final Eight di Coppa Italia e poi agli impegni delle nazionali, il campionato torna con la quinta giornata di ritorno: al PalaBigi si affrontano due squadre che vanno a caccia di un posto nei playoff, sono in ripresa ma devono ancora fare il salto di qualità per ritrovare il livello delle ultime stagioni. Al momento entrambe hanno 9 vittorie e 10 sconfitte: con loro ci sono anche Cantù e Cremona, e soltanto una di queste quattro realtà giocherebbe la post season. Ecco perchè è ancora più importante vincere questa sera; guardando invece ad un discorso legato alla possibilità di un arrivo a pari punti, va ricordato che all’andata Trento aveva vinto con uno scarto di 22 punti: per la Grissin Bon sarà molto difficile girarlo per prendersi il vantaggio nella doppia sfida diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Trento è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv per questa giornata di campionato: l’appuntamento è su Eurosport 2, raggiungibile dagli abbonati alla televisione satellitare oppure a quella del digitale terrestre. Al costo di 7,99 euro al mese - con una prova gratuita di cinque giorni - sarà invece possibile abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player, che quest’anno fornisce in diretta streaming video le partite della Serie A1 (e non solo) che dunque potranno essere seguite anche in assenza di un televisore, attivando un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

QUI REGGIO EMILIA

La Grissin Bon è l’unica squadra ad essersi qualificata per il prossimo turno della coppa europea che sta disputando: in Eurocup la squadra di Max Menetti è riuscita a fare un ottimo percorso, e la vittoria di un mese fa contro Villeurbanne le ha consentito di raggiungere i quarti di finale dove se la vedrà con lo Zenit San Pietroburgo. La possibilità di arrivare in semifinale (contro una tra Lokomotiv Cuban e Gran Canaria) ci sono tutte; questo non fa che confermare il valore di una squadra che peraltro arriva a questa partita di campionato in un ottimo momento. Reggio Emilia è insieme a Varese l’unica ad aver sempre vinto nel girone di ritorno; quattro successi consecutivi raggranellati contro Avellino, Pesaro, Sassari e Capo d’Orlando. Contro Scandone e Dinamo (le due gare giocate al PalaBigi) la vittoria è arrivata per il rotto della cuffia nel finale: è comunque la dimostrazione di un gruppo che ha svoltato anche dal punto di vista mentale, e che è in grado di vincere anche partite tirate. Per Max Menetti l’obiettivo non può che essere quello dei playoff: nelle ultime stagioni la Reggiana li ha sempre giocati e ha anche disputato due finali consecutive. Il livello non può essere abbassato, con uno sguardo all’Europa per provare a replicare quello che era stato il successo in Challenge Cup di qualche anno fa.

QUI TRENTO

L’Aquila, esattamente come la Grissin Bon, è una delle squadre che non sono riuscite a qualificarsi per la Coppa Italia; a differenza degli emiliani poi sono stati eliminati dalla Eurocup, un destino già segnato prima dell’ultima partita nella quale l’Aquila ha sfiorato l’impresa di battere il Lokomotiv Kuban, andato ai quarti con un record di 16 vittorie e 0 sconfitte. Forse meglio aver perso, se non altro perchè vincere avrebbe aumentato il rammarico di un girone che era iniziato bene ma nel quale la Dolomiti Energia non è poi riuscita a confermarsi; adesso la testa sarà unicamente sul campionato e Trento arriva bene alla trasferta del PalaBigi. La squadra di Maurizio Buscaglia ha infatti vinto le ultime due partite: si è concessa il lusso di espugnare il PalaGeorge con un successo importante contro Brescia, poi ha battuto Cantù. In precedenza aveva comunque sfiorato il colpo contro Venezia nella riedizione dell’ultima finale scudetto; era stata quella una delle quattro sconfitte consecutive della squadra. Al momento il rendimento è ancora piuttosto ondivago: è innegabile che il roster (molto simile a quello arrivato a giocarsi il tricolore) sia di valore, ma l’Aquila quest’anno ha giocato a volte al di sotto delle proprie potenzialità, dovendo innanzitutto assorbire la delusione della scorsa primavera e provando a ritrovare le motivazioni.

