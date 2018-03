Tortona Biella/ Streaming video e diretta tv: formazioni, orario e risultati (Basket, Coppa Italia Serie A2)

Oggi si gioca Tortona-Biella, semifinale di Coppa Italia di Basket Serie A2. Segui la diretta della sfida tra le due formazioni di vertice del Campionato. Ecco come vederla in streaming

03 marzo 2018 Fabio Belli

Basket, semifinali di Coppa Italia di Serie A2

Sabato 3 marzo 2018 alle ore 18.00, si troveranno di fronte Tortona Biella, per le semifinali di Coppa Italia di Basket Serie A2. Sono due formazioni di vertice del campionato nella Divisione West. Biella al momento occupa il secondo posto in classifica, a quattro punti di distanza dalla capolista Casale Monferrato, mentre Tortona si trova in terza posizione, due punti più indietro. Tortona è arrivata all’appuntamento in Coppa Italia dopo due partite terminate al supplementare in campionato, che hanno fruttato una vittoria a Casale Monferrato ma, precedentemente, anche un ko interno contro Rieti. Biella in campionato ha vinto le ultime due sfide interne contro Latina e Agrigento, ma ha perso le ultime due trasferte disputate in casa di Eurobasket Roma e Siena. Nei quarti di finale di questa final eight di Coppa Italia di basket di Serie A2, Tortona ha battuto Trieste in maniera schiacciante, con il punteggio di 91-66. Più combattuta la sfida tra Pallacanestro Biella e Udine, con i piemontesi che si sono imposti con il punteggio di 82-75.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORTONA-BIELLA

I quintetti base delle due formazioni: la Bertram Tortona dovrebbe iniziare il match schierando in campo Alessandro Cittadini, Daniele Cavaliero, Federico Loschi, Juan Fernandez, e Giga Janelidze, con Green, Da Ros, Bowers, Schina, De Angeli, Coronica e Prandin pronti a subentrare. La Pallacanestro Biella dovrebbe partire con Thimothy Jermaine Bowers, Albano Chiaratella Lorenzo Uglietti, Jazzmarr Ferguson e Amedeo Tessitori nel quintetto base, con Wheatle, Matteo Pollone, Chiarastella, Rattalino, Ambrosetti, Sgobba e Luca Pollone a disposizione.

I PRECEDENTI

Negli ultimi tre anni la sfida tra Biella e Tortona è stata una classica del campionato di Serie A2. La formazione toscana ha vinto l’ultimo precedente, disputato a Biella il 10 dicembre scorso, ottenendo un’emozionante affermazione a fil di sirena, 75-76. Biella ha vinto il precedente match interno disputato il 26 febbraio 2017, con il punteggio di 80-78. Sempre partite equilibratissime, dunque, così come l’ultima vittoria di Biella a Tortona, datata 18 novembre 2016 e con i piemontesi vincenti di un solo punto, 77-78.

COME SEGUIRLA IN STREAMING ONLINE

Bertram Tortona-Pallacanestro Biella, sarà una delle due semifinali della final eight della Coppa Italia di Serie A2 di basket. La sfida si potrà seguire in diretta tv esclusiva in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia (visibile anche sul canale numero 225 del bouquet satellitare di Sky), con diretta streaming via internet disponibile anche sul sito sportitalia.com.

© Riproduzione Riservata.