Brescia Cantù/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 24^ giornata)

Diretta Brescia Cantù, basket Serie A1 24^ giornata

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Brescia Cantù si gioca alle ore 18:00 di sabato 31 marzo; al PalaGeorge siamo alla 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Entrambe le squadre vanno a caccia dei playoff: la Leonessa può ancora ambire a vincere la regular season, anche se sta perdendo la presa da un’Olimpia Milano in striscia positiva. Più semplice al momento andare a prendere il secondo posto (una partita da recuperare a Venezia, rispetto alla quale ha anche giocato una volta in meno), mentre la Red October a oggi occupa la sesta piazza con 12 vittorie e 11 sconfitta, ma a quella quota ci sono altre quattro squadre e bisogna considerare Cremona (una partita in meno), Reggio Emilia che di gare ne deve recuperare due e magari anche Varese, se non altro per la crescita esponenziale nel girone di ritorno. Insomma: per Cantù arrivare alla post season non è così immediato come potrebbe sembrare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Cantù è una delle tre partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale accessibile solo a chi possiede un abbonamento al satellite o al digitale terrestre. Tutti gli altri appassionati di basket potranno fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A1 (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Germani non si ferma: dopo il grande avvio di stagione (9 vittorie consecutive) era già chiaro come questa squadra fosse stata costruita in un certo modo, ma si aspettavano le prime difficoltà per definire il reale valore di un gruppo le cui intenzioni primarie erano quelle di salvarsi. Andrea Diana ha invece fatto un grande lavoro: quando mancano sette giornate al termine della stagione regolare Brescia è in odore di secondo posto e virtualmente ancora in corsa per vincere la regular season. Lo scorso weekend ha vinto a Capo d’Orlando, la seconda partita nelle ultime tre giocate; il calo al ritorno c’è stato perchè le sconfitte maturate sono già tre (Trento, Varese e Bologna, due di queste in casa) ma è arrivato anche il colpo del PalaDelMauro contro Avellino che probabilmente è stato decisivo per blindare la terza posizione e garantirsi dunque di evitare una delle big almeno nel primo turno dei playoff. La strada è ancora lunga, e Cantù sarà la prima partita di un ciclo terribile che vedrà la Leonessa affrontare in successione Sassari e Venezia in trasferta, poi Milano e ancora Cremona fuori casa e Torino al PalaGeorge, per poi chiudere la stagione regolare a Pistoia.

Il campionato di Cantù si può equiparare in un certo modo a quello di Brescia: partita con tanti dubbi, la Red October ha invece dimostrato il suo livello praticamente da subito, piazzandosi immediatamente nelle posizioni che qualificano ai playoff e non mollando mai la presa. La semifinale di Coppa Italia - battendo Milano di 18 punti - ha dato ulteriore valore alla stagione dei brianzoli, che arrivano dalla vittoria importante contro Torino (rivale diretta per la post season) e al PalaDesio hanno vinto le ultime tre partite (ultima sconfitta nel derby contro Varese). Casomai la squadra sta facendo più fatica in trasferta: l’ultima vittoria è del 14 gennaio (a Brindisi), da allora la Red October ha perso a Cremona, Trento e Venezia non riuscendo mai a rimanere in partita a lungo. Anche per questo motivo il test del PalaGermani sarà importante.

