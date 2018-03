Brindisi Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 24^ giornata)

Diretta Brindisi Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Sassari, basket Serie A1 24^ giornata (Foto LaPresse)

Brindisi Sassari, al PalaPentassuglia, vale per la 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 20:30 di sabato 31 marzo. La Happy Casa continua a inseguire la salvezza, che però è alla portata: dipende solo dai pugliesi, che hanno margine su Pesaro e Capo d’Orlando ma non possono sedersi sugli allori contando sulla striscia negativa delle due squadre, dovendo invece mettere a segno almeno un paio di vittorie per la certezza di rimanere nella categoria. La Dinamo invece si è complicata la vita nella strada verso i playoff: grande affollamento tra la sesta e l’undicesima posizione, può ancora succedere di tutto e il Banco di Sardegna sa fin troppo bene di non potersi sedere sugli allori, come ben dimostrato domenica scorsa quando la squadra ha perso in casa contro Varese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Sassari non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: sono altre le scelte per la 24^ giornata di campionato. Tutti gli appassionati di basket potranno tuttavia fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A1 (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Una vittoria nelle ultime sette partite per Brindisi, ma fondamentale: quella contro Pesaro, che ha permesso non solo di prendersi due vittorie di margine sull’avversaria diretta per la salvezza ma anche di girare a proprio favore la differenza canestri. Tradotto: la Vuelle dovrà vincere almeno tre partite in più della Happy Casa per rimanere in Serie A1, il che significa per esempio che se Brindisi dovesse vincere anche solo una volta da qui al termine della regular season, gli adriatici dovranno farlo quattro volte in sette impegni. La salvezza è dunque a portata di mano, ma ovviamente Frank Vitucci vuole chiudere i conti in anticipo e farlo per propri meriti, senza aspettare che le altre perdano; per questo motivo la partita di oggi è tanto importante, perchè potrebbe permettere - se Pesaro perdesse a Varese - di ampliare ancor più il divario, archiviando di fatto l’obiettivo. In questo girone di ritorno, particolare non indifferente, la Happy Casa ha già vinto tre volte: tra queste affermazioni c’è anche quella di Torino, un piccolo gioiello in un campionato che per il resto è stato molto difficile come dimostra la classifica.

Sassari ha il problema di non riuscire a trovare continuità: un passo avanti e un altro indietro per il Banco di Sardegna, e infatti la squadra procede praticamente a vittoria-sconfitta da oltre due mesi, salvo qualche eccezione. Domenica la Dinamo ha perso la grande occasione di allungare sulle rivali perdendo in casa contro Varese, a causa di un avvio morbido e del non aver saputo confermare il buon momento nel terzo quarto, quando dal -14 era arrivata la parità. Rok Stipcevic ha parlato di piccoli dettagli da limare e migliorare e di giocatori che devono guardarsi dentro e capire cosa possano dare in più, mentre Federico Pasquini ha puntato l’accento su qualche limite difensivo; entrambi però sono stati concordi nel dare più che altro i giusti meriti a una Openjobmetis in serata e periodo di grazia. Non si fanno drammi dunque, la sconfitta ci sta ma adesso Sassari deve riprendere la marcia perchè dopo aver mancato la Final Eight di Coppa Italia potrebbe arrivare anche l’esclusione dai playoff, e sarebbe sicuramente un modo deludente di chiudere una stagione che era iniziata con ben altre premesse.

