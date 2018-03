Cremona Virtus Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cremona Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Le due squadre inseguono i playoff, la Vanoli deve ancora recuperare una gara

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremona Virtus Bologna, basket Serie A1 24^ giornata (Foto LaPresse)

Cremona Virtus Bologna si gioca alle ore 20:45 di sabato 31 marzo presso il PalaRadi: è una partita che rientra nel programma della 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Manca sempre meno alla fine della regular season, ed entrambe le squadre sono impegnate nella corsa ai playoff: la Virtus sembra aver rotto gli indugi, si è presa il quinto posto solitario e, sfruttando il calo di Avellino, potrebbe anche arrivare ad attentare una quarta posizione che rimane alla portata così come la terza (le prime due invece appaiono lontane), mentre la Vanoli deve ancora recuperare una partita - ma a Reggio Emilia - e al momento sarebbe fuori dai giochi, con una vittoria in meno rispetto al gruppetto delle squadre che gravitano tra la sesta e la nona piazza. Anche Cremona però ha tutte le possibilità di arrivare alla post season: dopo aver centrato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia i lombardi non si pongono limiti, avendo già archiviato con largo anticipo la salvezza che era l’obiettivo principale di inizio stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Virtus Bologna non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: sono altre le scelte per la 24^ giornata di campionato. Tutti gli appassionati di basket potranno tuttavia fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A1 (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Vanoli si è riposata nello scorso fine settimana: Reggio Emilia era impegnata in Eurocup e così i ragazzi di Meo Sacchetti non sono scesi in campo. Forse avrebbero preferito farlo, per confermare il grande successo contro Torino: un +22 interno che ha rilanciato le ambizioni di una squadra che nel girone di ritorno ha avuto qualche problema di troppo, perdendo quattro partite sulle sette giocate. Vero che il calendario non è stato semplicissimo, ma c’è anche il ko del PalaCarrara che ha portato una ventata di delusione in seno al gruppo; Cremona tuttavia è ancora al livello dei playoff e come detto questo sarebbe un grande risultato per una squadra che, lo abbiamo ripetuto per tutto l’arco della stagione, non avrebbe dovuto nemmeno giocare in Serie A1 visto che era retrocessa sul campo. Invece il valore del roster si è visto; il fattore PalaRadi ha fatto il resto, qui Sacchetti e i suoi hanno perso soltanto tre volte in tutta la stagione e lo hanno fatto contro Milano, Reggio Emilia e Venezia e cioè tre delle squadre più competitive di tutto il campionato (e infatti due di loro si stanno giocando la vittoria della regular season).

Per la Virtus il momento è positivo: dopo aver perso tre partite consecutive la Segafredo sembrava aver messo a rischio la sua partecipazione ai playoff, invece ha saputo riprendersi alla grande. La vittoria sul campo di Brescia è stata cruciale per ritrovare una fiducia in calo, poi è arrivato il successo da copione contro Brindisi e la conferma della quinta posizione. Arrivare alla post season non sarà scontato: se al momento le prime quattro della graduatoria sembrano certe di parteciparvi, gli altri quattro posti se li contendono idealmente tra le sette e le otto squadre, il che significa che quattro o cinque rimarranno fuori. Tra di loro potrebbe esserci anche Bologna: per il momento la formazione di Alessandro Ramagli è stata piuttosto ondivaga, alternando ottimi periodi a rovinose cadute, e dunque la continuità nel rendimento e nei risultati sembra essere la chiave per entrare definitivamente nelle prime otto.

