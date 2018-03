Fortitudo Bologna Montegranaro/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Fortitudo Bologna Montegranaro, info streaming video e tv: orario e risultato live. Gianmarco Pozzecco torna al PalaDozza e lo fa nelle vesti di allenatore della Consultinvest

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Montegranaro, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Montegranaro si gioca alle ore 20:30 di sabato 31 marzo: vigilia di Pasqua all’insegna della super sfida al PalaDozza, dove le due squadre scendono in campo per la 27^ giornata nel girone Est di basket Serie A2 2017-2018. Una partita che vale direttamente il secondo posto, e magari qualcosa di più: Bologna (36 punti) e Montegranaro (34, come Treviso) inseguono la capolista Trieste (38) per vincere il girone e aumentare le loro possibilità nei playoff. L’andata se l’era aggiudicata la Poderosa con uno scarto di 18 punti, che però possono valere il giusto: in caso di vittoria, la Consuntilvest avrebbe poi bisogno di vincere due delle tre partite seguenti per avere la certezza di ottenere almeno la seconda piazza, mentre se dovesse ottenere un successo dai 19 punti in su dovrebbe poi solo infilare un altro successo. Tuttavia il momento storico della Fortitudo non è dei migliori: l’addio di Matteo Boniciolli chiaramente rischia di far pagare dividendi a livello psicologico, soprattutto a sole quattro giornate dal termine della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Montegranaro non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite del campionato di Serie A2; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma le informazioni utili arriveranno come di consueto dal sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e che vi fornirà il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo e anche le notizie relative alla classifica dei due gironi e dunque la situazione in termini di qualificazione al playoff e lotta per la salvezza.

IL CONTESTO

Matteo Boniciolli non è più l’allenatore di Bologna: non si può non partire da qui. Dimissioni arrivate però per i noti problemi fisici e di salute che lo hanno colpito nelle ultime settimane; ricorderete che a Jesi (era inizio gennaio) era rimasto seduto per tutto il secondo tempo. Si scoprì poi un malessere che avrebbe richiesto due interventi di otorinolaringoiatria; adesso il coach ha capito di non poter essere più “una risorsa”, per usare le sue parole, e ha lasciato strada. A Gianmarco Pozzecco, tre anni qui da giocatore e già tecnico a Varese quattro stagioni fa (non andò benissimo); nel frattempo Bologna ha perso le ultime tre partite (Ravenna, Treviso e Forlì), non è più in testa al girone Ovest e rischia addirittura di precipitare al quarto posto se non addirittura più in fondo. Ha dimostrato negli anni scorsi che anche questo può non essere un problema, ma come dicevamo prima bisognerà vedere in che modo reagirà la squadra dal punto di vista mentale all’addio di un allenatore profondamente radicato all’ambiente.

Vuole scoprirlo anche una Montegranaro che invece ha vinto le ultime due, ma è anche caduta incredibilmente sul proprio parquet contro Bergamo (una squadra ripescata in questo campionato). Come detto la XL Extralight ha per ora la sfida diretta a favore nei confronti della Fortitudo, ma non con Treviso che è andata a fare il colpo (+21) al PalaSavelli lo scorso mese; questo significa che in un potenziale arrivo in volata la Poderosa avrebbe meno armi da schierare. Ha vinto le ultime due in trasferta, ma in precedenza era caduta per due volte consecutive; squadra ondivaga, che però possiamo ancora considerare come rivelazione della Serie A2.

