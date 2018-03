Napoli Scafati/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Scafati, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Derby campano nel girone Ovest di A2, Cuore Basket già retrocesso e Givova a caccia del primo posto

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Scafati, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Scafati, al PalaBarbuto, si gioca per la 27^ giornata del girone Ovest nel campionato di basket Serie A2 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 20:30 di sabato 31 marzo. Il Cuore Basket non ha più obiettivi: la sua stagione è già conclusa con la retrocessione aritmetica, incredibilmente però il prossimo anno potrebbe esserci ancora in posto in questo torneo visto che la situazione di Reggio Calabria rimane instabile e in divenire. La Givova d’altro canto è una serissima contendente al primo posto del girone: sfruttando il calo di Casale Monferrato si è portata a una sola partita dalla capolista, e ha quattro turni a disposizione per operare il sorpasso e provare anche a prendersi il fattore campo per tutte le serie di playoff. Una partita che per differenza tecnica e di motivazioni dovrebbe prendere la strada degli ospiti, ma un derby è sempre un derby e dunque Napoli, anche per chiudere al meglio il campionato, potrebbe trovare risorse insperate almeno dal punto di vista dell’orgoglio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Scafati non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite del campionato di Serie A2; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma le informazioni utili arriveranno come di consueto dal sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e che vi fornirà il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo e anche le notizie relative alla classifica dei due gironi e dunque la situazione in termini di qualificazione al playoff e lotta per la salvezza.

IL CONTESTO

Avendo la sfida diretta a favore nei confronti di Legnano, a Scafati manca ormai pochissimo per blindare almeno il secondo posto: occasione troppo ghiotta questa trasferta nel derby per lasciarla passare. Per il resto la Givova si giocherà il suo destino e il tabellone dei playoff nelle due gare casalinghe contro Tortona e Casale: la Bertram al momento non rappresenta un pericolo immediato essendo sotto di 6 punti, ma la già citata Legnano e Biella potrebbero approfittare di eventuali scivoloni dei campani e rifarsi sotto. L’obiettivo di Scafati è quello di arrivare all’ultima giornata con la possibilità di scavalcarel a Novipiù: per farlo però dovrà probabilmente avere gli stessi punti, perchè all’andata ha perso di 21 al PalaFerraris e ribaltare la differenza canestri sarà piuttosto complicato. Il momento però è ottimo: le vittorie consecutive della Givova sono quattro, ultimo ko quello di Agrigento che risale ormai ad un mese e mezzo fa. Napoli come detto è già retrocessa: si sapeva da tempo ma adesso è diventato realtà.

Una squadra che non è mai riuscita a competere con le avversarie: l’ultima vittoria, quella in volata contro Siena, risale al 4 febbraio e da allora il Cuore Basket ha perso sette partite in fila. I cambiamenti nel roster non sono serviti; adesso si tratta solo di chiudere nel migliore dei modi il campionato - c’è anche una partita da recuperare e dunque ne mancano cinque - provando se non altro a mettere in cantiere qualche vittoria. Quello che succederà poi si vedrà: Reggio Calabria potrebbe comunque lasciare strada alla società campana nel prossimo campionato di Serie A2, ma è giusto che al momento Napoli si concentri sulla costruzione della squadra che dovrà immediatamente provare a prendersi la promozione.

