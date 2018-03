Rieti Siena/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Rieti Siena, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Entrambe le squadre vanno a caccia della salvezza nel girone Ovest, quasi fatta per la NPC

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Rieti Siena, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Rieti Siena si gioca alle ore 20:30 di sabato 31 marzo, ed è una delle partite che rientrano nel programma della 27^ giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Mancano solo quattro turni per chiudere la stagione regolare; nel girone Ovest queste due squadre affrontano momenti diversi e situazioni di classifica differenti. La NPC, per quanto non ancora salva, è relativamente tranquilla: Treviglio ha una partita in meno ma anche tre gare da recuperare ai laziali, potrebbe ancora farcela ma dovrebbe vincere tre delle ultime cinque sfide a fronte di una Rieti da 0-4. Non impossibile, ma certamente difficile; continua a rischiare grosso la Soundreef, che si presenta alla trasferta del PalaSojourner con appena due punti di margine sulla Remer e appaiata ad Eurobasket Roma. Non solo: anche la Virtus tecnicamente ha la possibilità di andare a prendersi la salvezza diretta, dunque questa partita per Siena riveste quasi il significato di una sfida decisiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rieti Siena non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite del campionato di Serie A2; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma le informazioni utili arriveranno come di consueto dal sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e che vi fornirà il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo e anche le notizie relative alla classifica dei due gironi e dunque la situazione in termini di qualificazione al playoff e lotta per la salvezza.

IL CONTESTO

Mai sottovalutare Rieti in casa: se fosse esclusivamente per il bilancio al PalaSojourner, la NPC sarebbe abbondantemente salva. L’ultima sconfitta interna dei laziali risale al 72-91 contro Legnano: era il 7 gennaio e da allora Rieti ha ottenuto cinque successi consecutivi, compreso l’ultimo che è arrivato contro Napoli e con un distacco di 24 punti. Il problema è che fuori casa le cose non sono andate così bene: il successo incredibile contro Tortona ha sicuramente dato fiato alla squadra, ma è rimasto una gemma isolata visto che per trovare un altro colpo in trasferta bisogna tornare ad un girone fa e, per l’appunto, alla vittoria del PalaEstra contro la Soundreef. Da qui al termine della stagione la Zeus Energy Group giocherà altre due volte al PalaSojourner: dopo la Mens Sana ospiterà proprio Eurobasket, per il resto sarà a Cagliari e Legnano.

La salvezza è a portata di mano: basterà vincere le due gare casalinghe per festeggiare senza preoccuparsi degli altri. Non così appunto per la Soundreef: Siena ha cerchiato in rosso sul calendario la trasferta di Roma (contro la Virtus) della penultima giornata, non tanto perchè sia decisiva in senso assoluto ma perchè, al contrario, vorrebbe arrivarci sapendo di essere già salva per non rischiare. Il vantaggio nella doppia sfida diretta su Eurobasket è sicuramente confortante, e con l’altra squadra della capitale c’è un +14; insomma la situazione potrebbe anche essere peggiore e in questo hanno senza dubbio aiutato le vittorie contro Biella, Cagliari (in trasferta) e Treviglio delle ultime cinque giornate, che hanno fatto ritrovare il sorriso e il trend positivo alla squadra toscana.

