Torino Pistoia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 24^ giornata)

Diretta Torino Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Fiat arriva da tre sconfitte consecutive e ha bisogno di rialzarsi, la The Flexx è quasi salva

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Pistoia, basket Serie A1 24^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Pistoia, in programma alle ore 17:00 di sabato 31 marzo ed è la partita che apre la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018; una gara che si gioca al PalaRuffini e che mette di fronte due squadre che vanno a caccia di obiettivi diversi. Abbiamo 12 vittorie e 11 sconfitte per una Fiat che, anche a causa del doppio cambio in panchina, ha perso punti preziosi nella sua corsa ai playoff e oggi ne sarebbe fuori per la classifica avulsa, ma che ha ancora tutte le possibilità di entrare nelle prime otto avendo anche ripreso fiducia dopo la sorprendente vittoria in Coppa Italia. La The Flexx ha come unico traguardo possibile la salvezza, e l’ha quasi ottenuta: rispetto a Capo d’Orlando le partite virtuali di vantaggio sono 4 e dunque, poichè ne mancano sette al termine della regular season, ormai è fatta per i ragazzi di Vincenzo Esposito che però non vogliono abbassare la guardia e cercheranno di ottenere l’aritmetica il prima possibile (oggi non sarà comunque possibile).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Pistoia non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: sono altre le scelte per la 24^ giornata di campionato. Tutti gli appassionati di basket potranno tuttavia fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A1 (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Momento negativo per la Fiat: è come se tutte le tossine spese nel tentativo di recuperare una situazione che si stava facendo pericolosa si siano fatte sentire in questo momento, insieme al calo di adrenalina ed entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia. Sta di fatto che la squadra arriva da tre sconfitte consecutive: ha perso in casa contro Venezia e poi è caduta a Cremona e Cantù. Pericoloso questo calo di tensione: se prima Torino era certa di partecipare ai playoff e poteva ambire a mettere le mani sul quarto posto e magari anche il terzo, adesso si ritrova in un gruppetto di squadre con 12 vittorie con solo tre di queste che andranno a giocare la post season, e per gli incroci della classifica avulsa come detto i piemontesi non sarebbero tra loro. Paolo Galbiati deve allora provare a dare una scossa ai suoi giocatori, che però appaiono anche stanchi: contro Cantù se non altro se la sono giocata fino al termine e hanno perso per un solo possesso, ma al PalaRadi sono caduti senza appelli incassando un passivo di 22 punti che ha stabilito come la strada per arrivare ai playoff - obiettivo che in autunno era addirittura considerato come minimo indispensabile - sia lunghissima e possa anche interrompersi a un certo punto della stagione.

Pistoia ha vinto le partite che doveva vincere: battendo Capo d’Orlando, Cremona, Varese e Venezia nel girone di ritorno, la squadra toscana ha messo le mani sulla salvezza. Se dovesse perdere sempre da qui al termine della regular season, retrocederebbe solo se Capo d’Orlando vincesse quattro delle sette gare rimaste; poichè la Betaland ne ha vinte cinque in tutto il campionato e arriva da 12 sconfitte in serie, è davvero difficile ipotizzare in questo momento che la The Flexx possa ritrovarsi in Serie A2. Per essere sicuro comunque Esposito chiederà ai suoi di mantenere alta l’intensità fino alla fine, anche per provare ad agganciare la doppia cifra di vittorie e prendersi altre soddisfazioni lungo la strada, rendendo meno pesante il passivo in classifica e dando anche un chiaro segnale in vista del prossimo anno.

