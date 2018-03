Trento Capo d'Orlando/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Trento Capo d'Orlando, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. L'Aquila va a caccia di punti utili per i playoff, Betaland reduce da 12 sconfitte in fila

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trento Capo d'Orlando, basket Serie A1 24^ giornata (Foto LaPresse)

Trento Capo d’Orlando, valida per la 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, si gioca alle ore 18:00 di sabato 31 marzo presso la BLM Group Arena. Una squadra a caccia dei playoff, l’altra con disperato bisogno di vincere per salvarsi: questo il contesto della sfida. L’Aquila tra alti e bassi continua a rimanere agganciata a quel gruppetto di squadre che oscillano dentro e fuori dalle prime otto che andrebbero a fare la post season; fondamentale non perdere il contatto perchè la lotta è davvero serratissima. La Betaland arriva da dodici sconfitte consecutive, ha la sfida diretta a sfavore nei confronti di Pistoia e rimane agganciata a Pesaro rispetto alla quale ha invece il vantaggio nel doppio confronto. Magra consolazione per una realtà nerissima, visto che nel 2018 Capo d’Orlando ha sempre perso e sembra non riuscire a ritrovare la giusta via. Inutile dire che da qui alla fine ogni singola vittoria sarà fondamentale, ma a questo punto potrebbe anche non bastare: dipenderà anche dalle altre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Capo d’Orlando non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: sono altre le scelte per la 24^ giornata di campionato. Tutti gli appassionati di basket potranno tuttavia fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A1 (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La parola d’ordine è rimanere agganciati a Pesaro: Capo d’Orlando lo sa fin troppo bene e il fatto di aver contenuto a tre lunghezze la sconfitta dell’Adriatic Arena potrebbe essere decisivo per rimanere in Serie A1. La Betaland non vince da metà dicembre: una impressionante serie negativa che dura da 104 giorni e che sembra non trovare la sua conclusione. Difficile anche dire da cosa sia stata causata, perchè la crisi è iniziata prima che la società stravolgesse il roster; sta di fatto che l’Orlandina affronta una crisi profondissima non solo interna, ma anche a livello generale considerando la storia degli ultimi campionati; per di più in trasferta non ottiene un successo dal 12 novembre (a Sassari) e questo complica ancor più i piani della squadra. Come detto, non si possono più fare calcoli: vero che basterebbe vincere le stesse partite che vincerà eventualmente la Vuelle, ma in questo momento Pesaro ha molte più possibilità di fare un passo avanti in classifica e riuscire così a ottenere la permanenza in Serie A1.

Trento ha vinto una partita importantissima proprio all’Adriatic Arena: un +15 che è stato frutto di un deciso allungo nel secondo periodo, e che ha permesso alla Dolomiti Energia di non soffrire nel finale. Vendicata così la sconfitta del Forum, quando la squadra aveva giocato quasi alla pari con l’Olimpia Milano ma non aveva considerato il fattore Vlado Micov; sono cinque vittorie nelle ultime sei per i ragazzi di Maurizio Buscaglia, che nel girone di ritorno sono una delle squadre più competitive e si sono permessi anche di andare a fare risultato a Brescia e Reggio Emilia. Peccato che la stagione non fosse partita nel migliore dei modi; il campionato di Trento è stato di continua rincorsa ma in questo momento la squadra è in piena rincorsa per raggiungere i playoff e, avendo centrato la finale scudetto un anno fa, i tifosi si aspettano ora che almeno l’obiettivo minimo venga centrato per poi essere ancora autorizzati a sognare.

© Riproduzione Riservata.