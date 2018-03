Varese Pesaro/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 24^ giornata)

Diretta Varese Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Occasione Openjobmetis per prendersi la salvezza aritmetica, la Vuelle è ultima in classifica

31 marzo 2018

Diretta Varese Pesaro, basket Serie A1 24^ giornata (Foto LaPresse)

Varese Pesaro, che verrà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Denis Quarta e Valerio Grigioni, si gioca al PalA2A con palla a due alle ore 20:30 di sabato 31 marzo: siamo arrivati alla 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. E’ la partita che potrebbe consegnare la salvezza aritmetica alla Openjobmetis: all’andata i lombardi sono caduti di 3 punti all’Adriatic Arena, arrivano alla serata con cinque vittorie di vantaggio e, qualora dovessero mettere 4 o più punti tra loro e Pesaro, avrebbero chiuso i conti con sei giornate di anticipo. La Vuelle chiaramente ha altre occasioni per prendersi la permanenza in A1, ma ha bisogno di mettere a segno qualche vittoria per staccare una Capo d’Orlando che rimane davanti per la differenza canestri, e che da un momento all’altro potrebbe spezzare la serie negativa e rendere ancora più complicato il compito di una Vuelle in crisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle partite scelte per questa giornata di campionato; tuttavia il basket di Serie A1 e non solo è disponibile da questa stagione sulla piattaforma Eurosport Player, che trasmette in diretta streaming video a tutti gli abbonati che possano utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il servizio vi permetterà di avere alcuni giorni di prova gratuita prima di sottoscrivere un abbonamento; ovviamente il sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, fornirà come sempre tutte le informazioni utili sul campionato di Serie A1 (per esempio il dettaglio della classifica) e sulla partita specifica, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Il girone di ritorno è il regno di Varese: il bilancio per Attilio Caja e i suoi ragazzi è di 6 vittorie e 2 sconfitte, ma quello che stupisce è il nome delle avversarie battute. Nell’ordine: Venezia, Milano, Cantù, Brescia, Avellino e Sassari. Le prime quattro della classe e due che lottano concretamente per i playoff, oltretutto con tre trasferte vinte quando all’andata la Openjobmetis era rimasta a secco lontana dal PalA2A. Una trasformazione pazzesca, che certo non ha cancellato tutti i problemi (sconfitte a Pistoia e Trento) ma certamente va registrata. Il problema per i biancorossi è che, esattamente come accaduto nelle ultime stagioni, potrebbe essere troppo tardi: senza considerare Cremona e Reggio Emilia che si frappongono nel mezzo, sono due le partite da recuperare a un gruppetto di quattro squadre che si stanno disputando settima e ottava posizione, e dunque anche vincere il più possibile non garantirà l’accesso ai playoff.

Certo, prendersi i due punti oggi aiuterebbe; e sarebbe lo stesso per Pesaro, che con la sconfitta interna contro Trento ha toccato sette ko nelle ultime otto partite. Caduta fatale a Spiro Leka: il coach è stato esonerato e il suo posto lo ha preso il vice Massimo Galli. Adesso è tutto nebuloso attorno alla Vuelle: oltre alla confusione mentale e ad una situazione di classifica sempre peggiore, sembra che questo roster non sia stato costruito nel migliore dei modi. Anche Rodney Clarke, che un anno fa aveva trascinato quasi da solo la squadra alla salvezza, non si è inserito pienamente negli schemi della squadra e sta faticando parecchio. Il nuovo arrivato si chiama Taylor Braun: l’ala di Fargo (North Dakota) ha sette partite a disposizione per centrare un altro mezzo miracolo, vale a dire tenere ancora una volta la Vuelle Pesaro nel massimo campionato di basket.

