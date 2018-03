Cantù Avellino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Cantù Avellino, al PalaDesio, va in scena alle ore 17:00 di domenica 4 marzo: è la prima partita del giorno, la seconda nel programma della ventesima giornata di basket Serie A1 2017-2018. Due squadre che sono partite con obiettivi diversi e che stanno disputando stagioni diverse: la Sidigas comanda la classifica insieme a Venezia e Milano, ed è quindi impegnata nella lunga corsa che porta alla vittoria di una regular season che darebbe il fattore campo per tutte le serie dei playoff. Per quanto riguarda Cantù, i brianzoli vanno a caccia dei playoff: al momento sarebbero fuori per la classifica avulsa, il che ci dice che le possibilità ci sono tutte e, anzi, per quanto la Red October ha fatto vedere fino a questo momento forse li meriterebbe anche. Non è un momento particolarmente felice per Avellino: dunque, arrivare a prendersi la vittoria per la squadra di Marco Sodini è una possibilità concreta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cantù Avellino non è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv per questa ventesima giornata: per gli appassionati di basket l’appuntamento è come di consueto sulla piattaforma Eurosport Player, che dà la possibilità di seguire tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Per attivare il servizio, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, dovrete pagare la quota di 7,99 euro mensili; avrete una prova gratuita di cinque giorni.

QUI CANTU’

La Red October arriva da tre sconfitte consecutive in campionato, ma ha disputato una straordinaria Coppa Italia: veniva data per spacciata nei quarti e invece ha schiantato l’Olimpia Milano con un +18 in una partita mai in discussione, poi ha messo tanta paura a Brescia in semifinale. Ridotto lo svantaggio, ha conquistato l’overtime nel quale non ne aveva proprio più, limitata dalle assenze e dai crampi di un encomiabile Charles Thomas. A proposito degli infortunati, Randy Culpepper è in forse per questa sfida: il suo ritorno era stato fissato proprio contro Avellino anche se non era una certezza, l’americano procede giorno per giorno nella riabilitazione e ce la potrebbe fare. In sua assenza, la Coppa Italia ha messo in evidenza il già citato Charles Thomas (20 punti contro la Germani) e Jaime Smith: per il playmaker una media di 21 punti e 4 assist nelle due partite giocate. E’ la dimostrazione che, al netto delle problematiche societarie, il roster è stato costruito davvero molto bene e che i playoff sono possibili, perchè in partita secca Cantù può battere chiunque. Certamente ora bisogna rialzare la testa in campionato: la Red October non vince dal 21 gennaio (contro Sassari), da allora è caduta contro Cremona, Varese e Trento non riuscendo a fare il passo in avanti che già oggi le avrebbe consegnato un posto nei playoff (ovviamente virtuale, ma con altra situazione di classifica alla sosta per la Final Eight).

QUI AVELLINO

La grande delusione della Coppa Italia è la Scandone: arrivata a Firenze con la testa di serie numero 1 e sulla scia di due vittorie consecutive in campionato (ultima delle quali il +30 contro Pistoia), la squadra di Pino Sacripanti ha perso subito, battuta dalla concretissima Cremona che ha di fatto dominato prima che Jason Rich, da solo, provasse a ribaltare l’inerzia e sfiorasse un’incredibile rimonta. Avellino ha così fallito il secondo obiettivo della sua stagione: poco prima aveva infatti conosciuto l’eliminazione dalla Champions League, la prossima settimana l’avventura europea proseguirà con gli ottavi di Europe Cup (contro lo Tsmoki Minsk) che però non può che rappresentare un “contentino” rispetto a quelle che erano le ambizioni del club. La Serie A1 rimane dunque l’ancora per salvare una stagione che era partita sotto altre attese: al momento, al netto di qualche calo strutturale, la Sidigas sta facendo davvero bene e ha tutto per vincere la regular season. Casomai i problemi nasceranno dopo: avendo giocato la semifinale nelle ultime due stagioni, il passo successivo non può che essere quello di arrivare alla serie per il tricolore. Il confine tra successo e fallimento è sempre sottile, ma nel caso di Avellino è chiaro che, pur se un’altra semifinale sarebbe accolta in ogni caso con entusiasmo, i tifosi si aspettano il salto di qualità sapendo che arrivare a prendersi il titolo è possibile, sulla scia di quanto fatto da Sassari e Venezia negli ultimi anni.

