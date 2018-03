Cremona Pesaro/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 20^ giornata)

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Cremona Pesaro sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Denny Borgioni e Andrea Bongiorni. Appuntamento per questa partita valida per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRadi, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Vanoli Cremona, contrapposta in questo turno alla Victoria Libertas Pesaro nel posticipo che si gioca questa sera, domenica 4 marzo alle ore 20.45, nel turno che segna la ripresa del campionato dopo due settimane di pausa. Nella classifica di Serie A Cremona ha 18 punti frutto di nove vittorie e dieci sconfitte, mentre troviamo Pesaro all’ultimo posto a quota 8 punti, frutto di appena quattro vittorie a fronte di quindici sconfitte nelle precedenti diciannove giornate. Le ambizioni sono dunque molto diverse: la Vanoli vuole il successo per continuare a inseguire i playoff, Pesaro è alla ricerca di una scossa a una stagione che vede i marchigiani a forte rischio retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A)

Cremona Pesaro sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, dunque sarà la partita di questa giornata che sarà visibile a tutti gli appassionati in chiaro sul canale 57 del telecomando. Di conseguenza, il match di Cremona sarà visibile in diretta streaming video anche tramite Rai Play per tutti, oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Cremona l’anno scorso era retrocessa ed è stata ripescata in estate al posto di Caserta: questa è la base di partenza della stagione della squadra di Meo Sacchetti, sicuramente una delle rivelazioni del girone d’andata, chiuso con una imprevista ed eccellente qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, dove tra l’altro la Vanoli si è fatta grande onore eliminando agli ottavi la testa di serie numero 1 Avellino, cedendo poi in semifinale solo ai supplementari contro Torino che avrebbe poi conquistato il trofeo. Il giudizio sulla stagione di Cremona è di conseguenza molto positivo, anche se tre sconfitte nelle prime quattro giornate del girone di ritorno rendono adesso incertissima la corsa verso i playoff, il cui raggiungimento sarebbe d’altronde un vero trionfo per i lombardi che ad inizio stagione non avevano aspettative così elevate. In casa contro l’ultima in classifica, questo è un turno sulla carta favorevole che andrà sfruttato nel migliore dei modi.

Pesaro d’altro canto non può più permettersi calcoli e deve cercare ovunque punti per la salvezza, dunque potrebbe essere da qui in avanti un ostacolo difficile per chiunque. Restano però le difficoltà che la prima parte di stagione ha evidenziato in modo molto chiaro: quattro vittorie in diciannove giornate si commentano da sole, in trasferta poi è arrivata una sola vittoria che per giunta risale a domenica 8 ottobre, alla seconda giornata in casa di Reggio Emilia che aveva iniziato malissimo la stagione. Per coach Spiro Leka e i suoi ragazzi urge invertire la tendenza il più velocemente possibile, perché la retrocessione è una possibilità sempre più credibile e la lotta si fa sempre più complicata.

