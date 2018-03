Napoli Legnano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 oggi)

Diretta Napoli Legnano info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, i lombardi contro il fanalino di coda (oggi 4 marzo 2018)

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli Legnano (LaPresse)

Napoli Legnano, partita valida come recupero della diciassettesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket che in questa domenica osserva un turno di riposo per lasciare spazio alla Coppa Italia, si gioca oggi pomeriggio, domenica 4 marzo 2018 alle ore 18.00 al PalaBarbuto del capoluogo campano. Napoli e Legnano dunque non riposano, c’è infatti da recuperare questa partita che non fu disputata domenica 21 gennaio, giorno in cui il match fu rinviato per “motivi di pubblica incolumità”. Napoli in questo momento ha ben due partite da recuperare, ma questa è forse l’unica speranza rimasta ai partenopei, tristemente ultimi con appena 6 punti al proprio attivo, frutto di sole tre vittorie a fronte di diciotto sconfitte nelle 21 partite disputate finora: sarebbe retrocessione diretta, dal momento che anche il penultimo posto (che porta almeno ai playout) dista ben otto lunghezze; bisogna dunque vincere per accorciare a -6 la distanza dalla Virtus Roma e tenere viva almeno la fiammella della speranza. Legnano attualmente è invece terza con 28 punti, dovuti a quattordici vittorie e otto sconfitte: piena zona playoff, anzi in caso di successo i lombardi aggancerebbero Biella al secondo posto: naturalmente questo è l’obiettivo, approfittando dell’impegno contro il fanalino di coda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Napoli Legnano non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo già detto, presentando i numeri delle due squadre, delle stagioni molto diverse finora vissute da Napoli e Legnano. Per i partenopei il bilancio è sconfortante, con appena tre vittorie e una notevole distanza anche solo dal penultimo posto: in tal senso è stata pesantissima la sconfitta per 93-68 rimediata proprio sul parquet della Virtus Roma penultima in classifica nell’ultima partita giocata da Napoli in campionato, considerando che il match contro Treviglio previsto nel turno di settimana scorsa è slittato all’11 aprile, quando però per Napoli le speranze potrebbero già essere finite. In casa qualche soddisfazione è arrivata, dal momento che le tre vittorie dei partenopei sono maturate tutte al PalaBarbuto, ma è chiaro che la situazione è difficilissima, anche perché a Napoli oggi arriverà una delle squadre più forti del girone. La FCL Contract Legnano può infatti vantare un cammino fin qui molto positivo, che colloca i lombardi nel terzetto di squadre che condividono il terzo posto, con la possibilità di raggiungere il secondo. In trasferta il bilancio non è esaltante (cinque vittorie e altrettante sconfitte), ma oggi ci sarà l’occasione per renderlo ancora migliore. Lo stato di forma di Legnano inoltre è più che buono, con quattro successi nelle ultime cinque giornate, dunque pure questo elemento fa pendere il pronostico dalla parte degli ospiti.

