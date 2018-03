Olimpia Milano Sassari/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 20^ giornata)

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Sassari (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Sassari sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Mauro Belfiore. Appuntamento per questa partita valida per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Mediolanum Forum di Assago, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della EA7 Emporio Armani Milano, contrapposta in questo turno al Banco di Sardegna Sassari: si gioca dunque oggi, domenica 4 marzo alle ore 17.15, nel turno che segna la ripresa del campionato dopo due settimane di pausa. Nella classifica di Serie A Milano ha 28 punti frutto di quattordici vittorie e cinque sconfitte, mentre troviamo Sassari a quota 20 punti, frutto di dieci vittorie e nove sconfitte nelle precedenti diciannove giornate. La sfida è diventata negli ultimi anni una delle più sentite del nostro basket: Milano punta al primo posto, Sassari deve consolidare la posizione in zona playoff, dunque la posta in palio sarà particolarmente delicata oggi pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Olimpia Milano Sassari sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Si può giudicare negativa la stagione di una capolista? Sì, se parliamo dell’Olimpia Milano: il problema naturalmente non sono tanto le cinque sconfitte accumulate finora in campionato, dove restano comunque intatte le possibilità di chiudere al primo posto la stagione regolare, quanto il rendimento degli uomini di Simone Pianigiani nelle altre competizioni. L’Eurolega ha dimostrato ancora una volta come l’Olimpia sia molto lontana dalle migliori squadre europee e già al termine del girone d’andata le speranze di andare avanti erano finite; la Coppa Italia ha invece portato la pesante batosta (87-105) già ai quarti di finale contro Cantù, forse ancora più pesante da accettare perché ha mostrato una squadra assente in uno dei momenti più importanti della stagione. Adesso solo la conquista dello scudetto potrà salvare il bilancio della stagione: l’Olimpia saprà reggere questa pressione? Visto quanto è successo finora, il dubbio è legittimo.

Anche la stagione di Sassari a dire il vero finora non è stata positiva: pesano il cammino deludente in Champions League e soprattutto la delusione della mancata partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia, dove la Dinamo era da qualche anno una presenza ormai fissa. Essendo rimasti fuori dai primi otto al termine del girone d’andata, adesso la priorità per i sardi di coach Federico Pasquini è naturalmente quella di rientrarci nel girone di ritorno per disputare poi i playoff scudetto, senza i quali il giudizio sulla stagione di Sassari diventerebbe totalmente negativo. Al Forum non sarà una partita facile, ma il Banco di Sardegna potrebbe fare affidamento alle tante soddisfazioni ottenute a Milano negli anni passati. Di certo però urge migliorare il rendimento in trasferta, dove finora sono arrivate appena due vittorie in nove partite.

