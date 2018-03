Pistoia Varese/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 20^ giornata)

Diretta Pistoia Varese streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Trasferta toscana per la Openjobmetis, 20^ giornata

Pistoia Varese sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Guido Federico Di Francesco e Dario Morelli. Appuntamento per questa partita valida per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaCarrara, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della The Flexx Pistoia, contrapposta in questo turno alla Openjobmetis Varese: si gioca dunque oggi, domenica 4 marzo alle ore 18.15, nel turno che segna la ripresa del campionato dopo due settimane di pausa. Nella classifica di Serie A Pistoia ha 12 punti frutto di sei vittorie e tredici sconfitte, mentre troviamo Varese a quota 16 punti, frutto di otto vittorie e undici sconfitte nelle precedenti diciannove giornate. Numeri non così diversi, ma che comunque pongono le due squadre in situazioni differenti: Varese può puntare ai playoff, anche perché prima della sosta era la squadra più in forma del campionato; Pistoia invece farà bene a dare la priorità al raggiungimento della salvezza, per poi eventualmente pensare a qualcosa in più se la situazione dovesse volgere in positivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pistoia Varese non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Pistoia di recente ha un cammino molto lineare: vince in casa (a Pistoia l’ultima a vincere è stata l’Olimpia Milano il 7 gennaio) e perde in trasferta, dove in tutto il campionato ha vinto una sola volta, per giunta alla prima giornata. La The Flexx per ora è in linea con l’obiettivo salvezza, ma il cammino è ancora lungo e dunque sarebbe importante proseguire nella striscia di vittorie casalinghe, perché naturalmente è proprio al PalaCarrara che i toscani dovranno costruire la salvezza. Il bilancio casalingo degli uomini di Vincenzo Esposito perla finora di cinque vittorie e quattro sconfitte: numeri soddisfacenti, la The Flexx sarà in grado di confermarli anche contro una squadra in grande forma e con il morale a mille?

Varese dal canto suo avrà maledetto la pausa: la Openjobmetis nelle quattro giornate del girone di ritorno finora disputate ha ottenuto altrettante vittorie, tra l’altro tutte di grande prestigio. Questa serie è infatti iniziata andando a vincere in casa dei campioni d’Italia di Venezia (63-75), poi ecco i successi nei due sentitissimi derby contro Milano (76-72 casalingo) e Cantù (85-89 a Desio), fino al perentorio 100-72 rifilato a Brescia, rivelazione del campionato. Se pensiamo che alla fine del girone d’andata Varese era una delle più serie indiziate per la retrocessione, il cambio di passo è stato enorme: l’obiettivo adesso è quello di proseguire sulla strada tracciata nelle scorse settimane, perché i playoff sono a questo punto un obiettivo certamente fattibile per gli uomini di Attilio Caja.

