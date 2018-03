Torino Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 20^ giornata)

Diretta Torino Capo d’Orlando streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Al PalaRuffini la Fiat festeggia la Coppa Italia, 20^ giornata

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Capo d'Orlando (LaPresse)

Torino Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Mark Bartoli e Guido Giovannetti. Appuntamento per questa partita valida per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRuffini, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Fiat Torino, contrapposta in questo turno alla Betaland Capo d’Orlando: si gioca dunque oggi, domenica 4 marzo alle ore 18.00, nel turno che segna la ripresa del campionato dopo due settimane di pausa. Nella classifica di Serie A Torino ha 22 punti frutto di undici vittorie e otto sconfitte, mentre troviamo Capo d’Orlando a quota 10 punti, frutto di appena cinque vittorie e quattordici sconfitte nelle precedenti diciannove giornate. Numeri che spiegano bene la differenza fra le due squadre: Torino vuole vincere per consolidare la propria posizione in zona playoff, Capo d’Orlando andrà a caccia di un colpaccio che sarebbe fondamentale in ottica salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Torino Capo d’Orlando non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Abbiamo ancora negli occhi la vittoria di Torino in Coppa Italia, che sarà festeggiata oggi nella prima partita davanti ai propri tifosi dopo il trionfo e che può essere ben definita clamorosa se si considera le vicende vissute dalla Fiat nel mese precedente alla Final Eight a partire dalle dimissioni improvvise di Luca Banchi, con il breve interregno di Carlo Recalcati e poi la scelta di promuovere a primo allenatore Paolo Galbiati. Vicende turbolente di cui Torino aveva risentito anche in campo: per questo alla vigilia della Final Eight forse nessuno ipotizzava Torino come squadra vincitrice della Coppa Italia, invece l’impresa è riuscita e questo naturalmente rilancia anche le ambizioni della Fiat in campionato. La squadra è sempre in zona playoff e, superata la crisi, può tornare ad essere un avversario pericoloso per qualunque rivale.

Capo d’Orlando è invece in evidente crisi. Il ricordo della passata stagione, con l’approdo ai playoff e la conseguente ammissione alla Champions League, è ormai un ricordo lontanissimo: l’esperienza europea è stata molto deludente e anche in campionato la situazione è delicata, dal momento che la Betaland è penultima, davanti solamente a Pesaro. Questo vuol dire che l’unico obiettivo della stagione dei siciliani è la salvezza e oggi a Torino il compito sarà molto difficile, contro una Fiat certamente superiore come valore tecnico della squadra, per di più rinfrancata dal successo in Coppa Italia. Capo d’Orlando invece non vince in campionato dal 17 dicembre scorso: da allora sono arrivate otto sconfitte consecutive e tutte molto pesanti, dal momento che lo scarto minimo è stato di 10 punti contro Cremona, senza dimenticare le tante sconfitte subite in Europa. Urge invertire al più presto la tendenza, perché in questo momento Capo d’Orlando è una delle più serie indiziate per la retrocessione.

