Tortona Ravenna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (finale Coppa Italia basket A2)

Diretta Tortona Ravenna: info streaming video e tv, orario e risultato live della finale della Coppa Italia Ols Wild West di basket Serie A2. Sfida inedita e a sorpresa a Jesi

04 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Tortona Ravenna, finale Coppa Italia basket A2 (Foto LaPresse)

Tortona Ravenna si gioca alle ore 20:00 di domenica 4 marzo: è la finale di Coppa Italia Old Wild West 2018, in programma all’UBI Banca Sport Center di Jesi che da venerdì ospita la manifestazione. Si tratta se vogliamo di una finale a sorpresa: tutti pensavano che all’ultimo atto del torneo arrivassero Trieste e Fortitudo Bologna che stanno dominando il girone Est del campionato, e invece non sarà così. Certo: Tortona resta una delle favorite della vigilia ed è una finalista che ci si poteva aspettare, non così invece una Ravenna che ha dimostrato in semifinale di voler onorare l’appuntamento fino in fondo. Così non è stato per altre squadre, che forse hanno pensato maggiormente alla lunga volata per la regular season; sia come sia, in finale arrivano due formazioni che lo hanno pienamente meritato, e che adesso si giocheranno un titolo che potrebbe comunque dare tanto morale in vista delle prossime uscite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv per Tortona Ravenna; la Lega Pallacanestro mette a disposizione un servizio di diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ma per accedere alle immagini sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento - mensile o semestrale. Inoltre sul sito ufficiale della lega, www.legapallacanestro.com, troverete le informazioni utili sulla partita e sul torneo, a partire dal tabellino play-by-play e dalle statistiche dei giocatori.

QUI TORTONA

E’ stata una grande Coppa Italia fino a qui per la Bertram, che ha dominato le sue due partite: la prima contro Trieste e la seconda contro Biella, nel derby piemontese. Se c’è una squadra che merita di arrivare in finale è proprio questa: scarto medio di 20,5 punti nelle due partite, certamente un campione statistico di due sole gare non è sufficiente ma, visto che la competizione è di breve durata, Tortona ha fatto quello che doveva fare. In semifinale la Bertram è partita davvero forte, segnando 48 punti in un tempo; ne ha concessi 41, ma è riuscita a prendersi un vantaggio che nel terzo periodo ha ampliato fino a farlo diventare un +18 che non ha lasciato scampo a Biella. Ci sono stati 20 punti a testa per Luca Garri e Paulius Sorokas - che ha aggiunto anche 8 rimbalzi - poi 14 per un Melvin Johnson che, oltre ai 7 assist, ha tirato con il 60% dal campo. La Bertram ha chiuso la sua semifinale con il 63% da 2 punti e il 59% dall’arco: percentuali straordinarie e una partita di grande attenzione, se è vero che alla fine le palle perse sono state appena 7. Adesso per Tortona c’è la possibilità di prendersi un titolo che potrebbe ridare sprint in vista della chiusura del campionato, dove i piemontesi occupano il quinto posto nel girone Ovest e a oggi, nel primo turno dei playoff, giocherebbero contro Legnano senza il vantaggio del fattore campo.

QUI RAVENNA

La OraSì rappresenta la grande sorpresa della Coppa Italia: un cammino semi-impossibile per i romagnoli, che si sono trovati a giocare contro le due capolista del campionato. Prima Casale Monferrato, poi la Fortitudo Bologna: sulla carta nessuno dava una singola chance al roster di Antimo Martino, che invece ne è uscito alla grande: nel quarto di finale ha giocato un primo tempo in equilibrio per poi strappare negli ultimi 20 minuti e, pur non riuscendo mai a staccare la Novipiù, ha sempre tenuto il naso avanti e grazie ai 17 punti e 7 rimbalzi di un Jacopo Giachetti freddissimo dalla lunetta (7/7) si è guadagnata il diritto a giocare la semifinale. Qui Ravenna ha sfidato Bologna, e non c’è stato match: il +6 del primo tempo è diventato un +14 nel terzo quarto, una partita condotta in modo perfetto nonostante il pessimo 38% da 2 punti, solo parzialmente compensato dal 44% dall’arco dei 3 punti. I rimbalzi sono stati 33, cioè nettamente meno rispetto ai 46 di Bologna; male anche in lunetta (63%), ma aver contenuto le palle perse (6) e aver forzato quelle degli avversari (17) ha fatto tutta la differenza del mondo, perchè ha tolto ritmo alla Fortitudo e concesso più possessi. Alla fine il migliore è risultato essere Rayvonte Rice: 20 punti con il 50% dal campo e 5 rimbalzi, anche Giachetti ha dato il suo contributo con 15 ounti e 7 assist anche se tirando 1/5 dall’area.

