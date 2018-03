Venezia Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 20^ giornata)

Diretta Venezia Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Sfida di grande fascino al Taliercio nella 20^ giornata

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Virtus Bologna (LaPresse)

Venezia Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Denis Quarta e Alessandro Perciavalle. Appuntamento per questa partita valida per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Taliercio, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Umana Reyer Venezia campione d’Italia, contrapposta in questo turno alla Segafredo Virtus Bologna in una sfida di grande fascino che si gioca oggi, domenica 4 marzo alle ore 20.30, nel turno che segna la ripresa del campionato dopo due settimane di pausa. Nella classifica di Serie A Venezia ha 28 punti frutto di quattordici vittorie e cinque sconfitte e fa parte del terzetto di testa, mentre troviamo la Virtus Bologna al quinto posto a quota 22 punti, frutto di undici vittorie e otto sconfitte nelle precedenti diciannove giornate. Uno scontro dunque di alta classifica, che potrà dirci molto sulle ambizioni di entrambe le formazioni in questa stagione ormai lanciata verso il rush finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Venezia Virtus Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Venezia ha deluso in Coppa Italia, dove è uscita al primo turno, e anche in Europa non ha fatto benissimo: le notizie migliori per l’Umana Reyer sono dunque giunte finora in campionato, dove il primo posto (anche se in coabitazione) conferma il valore della squadra che porta sul petto lo scudetto vinto nella passata stagione. Prima della doppia sosta per Coppa Italia e Nazionale, Venezia era reduce da tre vittorie consecutive, sia pure tutte con scarti ridotti: per questo era logico attendersi gli uomini di coach Walter De Raffaele tra i principali favoriti per la Final Eight, invece l’eliminazione già ai quarti ha fatto male. Adesso non resta dunque che pensare al campionato, dove si deve conquistare la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff per poi cercare di difendere il titolo, impresa difficile ma che sarebbe leggendaria.

La Virtus Bologna è invece una neopromossa di lusso, per il blasone e anche per la forza dell’attuale società, che ha l’ambizione di riportare la Virtus ai vertici del basket italiano e poi anche protagonista a livello internazionale. Sempre di una neopromossa però si tratta, dunque nella prima parte della stagione le difficoltà non sono mancate. Ora però la situazione è certamente più positiva per Alessandro Ramagli e i suoi ragazzi: sette vittorie nelle ultime nove giornate sono un ottimo bottino, anche se prima della sosta era arrivata una sconfitta a Sassari. Adesso bisogna proseguire su questa strada per raggiungere i playoff, obiettivo certamente alla portata della V nera e che sarebbe fondamentale per poi pensare ancora più in grande negli anni a venire.

© Riproduzione Riservata.