Brescia Brindisi/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

05 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Brindisi, basket Serie A1 20^ giornata (Foto LaPresse)

Brescia Brindisi verrà diretta dalla terna arbitrale Weidmann-Aronne-Boninsegna; alle ore 20:45 di lunedì 5 marzo presso il PalaGeorge di Montichiari si gioca la partita che chiude la ventesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Una sfida interessante tra una squadra che sta continuando a onorare il suo ruolo di grande sorpresa e punta con decisione a un posto nei playoff, magari con fattore campo per la serie dei quarti di finale; e una che dopo un avvio pessimo ha provato a invertire la tendenza, si è presa qualche vittoria importante e adesso ha molte più possibilità di arrivare alla salvezza, per la quale comunque dovrà lottare fino alla fine. Chiaramente la Leonessa parte nettamente favorita, ma potrebbe avere qualche giocatore chiave in debito di ossigeno per gli impegni con la nazionale; staremo a vedere, di sicuro la Happy Casa arriva in Lombardia con il chiaro intento di centrare il colpo esterno e mettere in cascina due punti preziosissimil.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Brindisi non è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv per questa ventesima giornata: per gli appassionati di basket l’appuntamento è come di consueto sulla piattaforma Eurosport Player, che dà la possibilità di seguire tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Per attivare il servizio, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, dovrete pagare la quota di 7,99 euro mensili; avrete una prova gratuita di cinque giorni.

QUI BRESCIA

La Coppa Italia ha certificato la competitività della Leonessa a grandi livelli: la squadra è arrivata in finale dove se l’è giocata contro Torino fino al termine, ma non ha saputo chiudere in maniera positiva. Resta però una grande corsa: all’inizio della stagione in pochi avrebbero pronosticato che Brescia sarebbe riuscita a spingersi al primo posto della regular season e in finale di coppa, e invece è quello che è successo. Una squadra che ha regalato ben tre giocatori nelle ultime partite alla nazionale di Meo Sacchetti; una squadra che ancora oggi ha tutte le possibilità di vincere la regular season. Prima delle due settimane di sosta però la Germani aveva perso due partite: in casa contro Trento e a Varese, dove era caduta nettamente senza mai essere davvero in gara. La pausa del campionato è arrivata nel momento migliore: potendo concentrarsi sull’obiettivo a breve termine della Final Eight Andrea Diana e i suoi ragazzi sono tornati a produrre quel basket fatto di arcigna difesa a zona e conclusioni dal perimetro che ha fatto faville funzionando alla perfezione. La strada verso la fine della regular season è ancora lunga: l’imperativo è tornare subito a vincere, prendersi il fattore campo nella serie dei quarti di finale è ampiamente alla portata ma questa squadra ha bisogno di non calare l’intensità.

QUI BRINDISI

L’imperativo per la salvezza è ovviamente quello di lasciare alle spalle almeno una squadra: al momento Brindisi sta eseguendo, perchè ha due partite di vantaggio su Pesaro e una su Capo d’Orlando, mentre nei confronti di Pistoia ha lo stesso record ma, visto il vantaggio nella doppia sfida diretta (per differenza canestri) è al momento davanti in classifica. La Happy Casa insomma si trova in una buona posizione, anche se i campionato è lungo e tante squadre possono fare risultati; Brindisi arriva da due sconfitte consecutive ma ha anche giocato contro Venezia e Milano prima della sosta, in precedenza era stata capace di vincere quattro partite su cinque aprendo alla miglior serie di risultati da quando è iniziata la stagione. Il roster certamente non è stato costruito che per la salvezza; l’innesto in corsa di Antonio Iannuzzi potrebbe essere davvero importante per allungare le rotazioni e aumentare il peso sotto i tabelloni, ma in generale Brindisi avrà bisogno di tutti i suoi effettivi per portare a casa l’obiettivo. A Brescia, come già detto, si va per vincere; la prossima domenica ci sarà la trasferta di Avellino, ma poi il tour de force sarà concluso e al PalaPentassuglia arriverà Pesaro, il fanalino di coda, per quella che potrebbe essere la vera partita fondamentale per la permanenza in Serie A1.

