Video/ Olimpia Milano Sassari (116-93): highlights della partita (basket Serie A1)

Video Olimpia Milano Sassari (risultato finale 116-93): highlights della aprtita di basket valida nella 20^ giornata di Serie A1. Nuovo successo per l'Ea7 ora alle spalle di Venezia.

05 marzo 2018 Stefano Belli

Video Olimpia Milano Sassari (LaPresse)

Domenica di spettacolo al Mediolanum Forum di Assago dove i padroni di casa dell'Olimpia Milano battono la Dinamo Sassari per 116 a 93: un punteggio che siamo più abituati a vedere in NBA ma che rende l'idea di come le due squadre abbiano giocato all'attacco per tutti i quaranta minuti, cercando la via del canestro in tutte le maniere. Pianigiani e Pasquini non avevano alcuna intenzione di accontentarsi e limitarsi a contenere gli avversari così hanno impostato un match molto offensivo, a guadagnarne lo spettacolo e il pubblico sulle tribune che ha assistito a un incontro caratterizzato dall'elevato tasso tecnico offerto soprattutto dai meneghini nelle cui fila sono andati in doppia cifra Goudelock (19 punti), Gudaitis (17 punti), Tarczweski e Kuzminskas (16 punti a testa), Jerrells (15 punti) e Micov (12 punti). Bostic (21 punti) è stato il miglior realizzatore per Sassari, bene anche Hatcher (18 punti) e Jones (16 punti) le cui giocate hanno consentito al quintetto di Pasquini di restare a galla, almeno nei primi due quarti. In classifica l'Olimpia Milano resta in vetta mentre la Dinamo Sassari pregiudica la propria presenza nella top 8 che dà l'accesso ai play-off scudetto che si disputeranno al termine della regular season.

LE DIHIARAZIONI

Ai microfoni di Eurosport Player è intervenuto il cestista dell'Olimpia Milano, Arturas Gudaitis "Oggi abbiamo giocato con grande fiducia nei nostri mezzi e questo ci ha dato la possibilità di vincere nettamente, ringrazio i tifosi per il supporto che ci hanno dato dalle tribune. Mi sento molto bene in questo periodo e le vittorie mi aiutano a fare sempre meglio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati assieme a tutta la squadra. I traguardi personali mi interessano fino a un certo punto, ambisco a fare qualcosa di davvero importante insieme a tutto il gruppo".

