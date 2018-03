Video/ Torino-Capo d'Orlando (92-89): highlights della partita (Basket Serie A1)

Video Torino Capo d'Orlando (risultato finale 92-89): highlights della partita di basket nella 20^ giornata di Serie A1. Nuovo successo per la Fiat che vola al 5^ posto.

05 marzo 2018 Fabio Belli

Video Torino Capo d'Orlando (Lapresse)

Vittoria al cardiopalma per Torino, alla ripresa del campionato di Serie A1 di basket, contro Capo d’Orlando. Per i piemontesi si tratta di un passo avanti importante in campionato dopo la vittoria in Coppa Italia della settimana scorsa. E lanciati proprio dall’entusiasmo per la conquista del trofeo, i ragazzi dell’Auxilium sembravano destinati a una facile vittoria contro i siciliani, dopo aver chiuso sul 35-18 il primo quarto. E’ a questo punto però che probabilmente subentra un po’ di stanchezza nelle gambe della formazione torinese, che subisce nel secondo quarto la prepotente rimonta di Capo d’Orlando, trascinata in particolar modo da Campani, che resterà senza ombra di dubbio tra i migliori in campo della partita. Ma non basterà, anche se Capo d’Orlando va all’intervallo sul 51-50, in un match dai ritmi realizzativi altissimi.

INTERVALLO

Nella ripresa Torino si riporta a +5 provando a ristabilire le distanze, ma il finale del terzo quarto fa registrare un’altra fiammata dei siciliani, che arrivano all’inizio dell’ultimo, decisivo quarto a +2. Si va avanti punto a punto, poi emozionante finale con una favolosa tripla Maynor che porta Capo d'Orlando sull'89-89. Con la prospettiva del supplementare da giocare molto concreta, Torino ha trovato la forza di gettarsi di nuovo in attacco, segnare due liberi con Mbwake e tornare a difendere senza permettere a Capo d'Orlando di rifarsi sotto, con Vujacic che ha segnato il libero del 92-89 a cinque secondi dal termine. I siciliani hanno chiamato time out ma non sono riusciti a piazzare la tripla del pareggio.

