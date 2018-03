Reggio Emilia Zenit/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Eurocup, quarti gara-1)

Diretta Reggio Emilia Zenit: info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-1 dei quarti di finale in Eurocup. La Grissin Bon ha il vantaggio del fattore campo nella serie

06 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Zenit, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Zenit San Pietroburgo si gioca alle ore 20:30 di martedì 6 marzo, presso il PalaBigi: è gara-1 dei quarti di finale di basket Eurocup 2017-2018. Si gioca al meglio delle tre partite: non è quindi prevista la differenza canestri, la prima squadra che riuscirà a vincere due partite volerà in semifinale, con incrocio contro una tra il Lokomotiv Kuban e Gran Canaria. La Reggiana ha guadagnato il diritto a giocare la prima gara - e, soprattutto, l’eventuale terza avendo ottenuto un miglior piazzamento nella Top 16: questo è un vantaggio non da poco, intanto perchè aprendo la serie al PalaBigi la Grissin Bon potrebbe prendere l’inerzia e volare in Russia con un match point a disposizione, poi perchè appunto una “bella” si disputerebbe davanti al pubblico amico del PalaBigi. Sia come sia, stiamo comunque parlando di una serie in grande equilibrio: entrambe le squadre hanno fatto molto bene nel corso della stagione europea e hanno quasi le stesse chance di volare in semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Zenit non sarà trasmessa in diretta tv; per tutti gli appassionati di basket è però a disposizione il servizio offerto da Eurosport Player, la grande novità nella stagione della pallacanestro. Tante partite del nostro campionato e delle coppe europee sono infatti in diretta streaming video su questa piattaforma; per accedere alle immagini sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Da ricordare anche il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play, i roster delle due squadre e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI REGGIO EMILIA

Sicuramente la Grissin Bon non arriva a questa partita nel migliore dei modi: nell’anticipo di Serie A1 la squadra di Massimiliano Menetti ha infatti perso in casa contro l’Aquila Trento. Una sconfitta figlia di un pessimo approccio: il primo quarto si è concluso sul 27-11 e quando la Reggiana ha provato la rimonta era troppo tardi (tanto che la Dolomiti Energia ha poi ripreso l’inerzia nel terzo periodo). In Eurocup però gli emiliani sono sempre riusciti a tenere il livello, anche quando in campionato stentavano a decollare: la prima fase si è chiusa con un record di 5-5 e due vittorie consecutive, soprattutto quella sul Bayern Monaco che fino a quel momento non aveva mai perso. Nella Top 16 invece Reggio Emilia è caduta due volte in Francia (Villeurbanne e Limoges), ma ha battuto due volte di fila il temibile Unics Kazan e nella sfida diretta per la qualificazione, quella del PalaBigi contro l’Asvel, ha vinto con un secondo tempo di assalto e chiuso con 44 punti segnati, frutto di un Amedeo Della Valle che, unico in doppia cifra, ha chiuso con 19 punti (7/15 dal campo), 3 assist e 20 di valutazione. In casa la Grissin Bon ha perso due volte in Eurocup: è successo sempre nel primo turno - contro Hapoel Gerusalemme e Lietkabelis - con uno scarto medio di 2,5 punti.

QUI ZENIT

I russi di Vasily Karasev vanno certamente presi con le pinze: hanno giocato un ottimo primo turno chiudendo con 6-4 e, anche qui, due vittorie conclusive. Nella Top 16 non sono stati impeccabili, ma hanno perso soltanto contro il Bayern Monaco nelle due gare centrali: sul parquet dello Yubileyny Sports Palace sono stati avanti praticamente per tutta la partita prima di crollare nel quarto periodo (28 punti incassati), ma poi sono andati a fare la voce grossa a Torino, nella partita da dentro o fuori. Una squadra che magari incassa tanti punti (solo nella seconda fase ci sono state tre partite in cui ne ha subiti più di 90) ma che sa segnare: anche qui tre partite con almeno 90 punti in Top 16, altre tre nella prima fase. Ci sono due giocatori - Sergey Karasev e Kyle Kuric - molto vicini ai 16 punti per gara; la fisicità del roster permette di catturare quasi 36 rimbalzi di media (comanda Drew Gordon con 7,7) e i 18,9 canestri assistiti lasciano intendere come lo Zenit sia una squadra che sa far circolare la palla in maniera efficace, affidandosi in particolar modo a Scottie Reynolds (5,3). Il fatto poi che non ci sia un singolo giocatore dominante nelle principali voci statistiche può essere un problema: magari i russi non hanno un go-to-guy designato, ma sanno sempre trovare il giocatore giusto per vincere le partite. Cosa che, ovviamente, fa in modo che la difesa si debba di volta in volta adattare alla situazione.

© Riproduzione Riservata.