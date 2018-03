Avellino Tsmoki Minsk/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup)

Diretta Avellino Tsmoki Minsk streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket. Per i campani è il debutto in Europe Cup (andata ottavi, oggi)

07 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino-Tsmoki Minsk (LaPresse) - immagine di repertorio

Avellino Tsmoki Minsk si gioca questa sera, mercoledì 7 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 20.30 naturalmente presso il PalaDelMauro di Avellino, sede delle partite casalinghe della Sidigas che oggi ospita i bielorussi dello Tsmoki-Minsk. La partita è valida per l’andata degli ottavi di finale della FIBA Europe Cup, competizione continentale di basket nella quale la Sidigas Avellino è retrocessa a causa del quinto posto nella fase a gironi della Champions League. Adesso dunque i campani si devono accontentare di quella che di fatto è la quarta Coppa europea per importanza, considerando pure Eurolega ed Eurocup, che da questa fase in poi prevede sempre l’eliminazione diretta con partite di andata e ritorno (che avrà luogo settimana prossima): accederà ai quarti chi farà più punti sulle due partite, in caso di parità al termine degli 80 minuti si andrà ai tempi supplementari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROPE CUP)

La partita della FIBA Europe Cup di basket tra Avellino Tsmoki Minsk non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Da segnalare dunque gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.fiba.basketball/europecup, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche, oltre alle notizie che certamente saranno fornite anche dal sito Internet e dai social ufficiali della Scandone Avellino.

IL CONTESTO

La retrocessione in FIBA Europe Cup è sicuramente stata una delusione per Avellino, protagonista fin qui di una ottima stagione in campionato ma certamente meno nelle Coppe, considerando sia il deludente cammino in Champions League sia l’immediata eliminazione in Coppa Italia ai quarti pur essendo testa di serie numero 1 grazie al fantastico primo posto al termine del girone d’andata. Dunque come prevedibile la priorità va al campionato per Avellino in questa stagione: c’è la possibilità di fare qualcosa di eccezionale, visto che per ora nessuna squadra (nemmeno Milano) si è dimostrata superiore alle altre. Il cammino degli uomini di Stefano Sacripanti procede bene, anche se domenica è arrivata una sconfitta di misura sul campo di Cantù che è costata ad Avellino la perdita del primo posto, dove ora resta la coppia formata dall’Olimpia e da Venezia. Mai snobbare comunque una Coppa europea, anche la Europe Cup sarebbe un successo comunque di grande prestigio per una società come Avellino, che di conseguenza avrà il dovere di provarci.

