Bergamo Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Bergamo Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, posticipo della 23^ giornata (oggi 8 marzo 2018)

08 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bergamo Fortitudo Bologna (LaPresse)

Bergamo Fortitudo Bologna, partita valida per la ventitreesima giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, è il posticipo che si gioca questa sera, giovedì 8 marzo 2018 alle ore 20.30 al PalaNorda di Bergamo dove i padroni di casa lombardi ospitano la gloriosa Fortitudo Bologna per completare il quadro della giornata che per il resto è stata giocata domenica 25 febbraio, comunque l’ultimo turno del campionato dal momento che domenica 4 marzo c’è stata la sosta per la Coppa Italia. La classifica dice che la situazione di queste due formazioni è radicalmente diversa: infatti la Fortitudo Bologna nelle ventidue giornate finora disputate ha raccolto 34 punti con diciassette vittorie e cinque sconfitte, è al primo posto insieme a Trieste e con un successo si isolerebbe da sola al vertice della graduatoria; Bergamo invece ha appena 8 punti, frutto di quattro vittorie e diciotto sconfitte, fa parte di un terzetto di squadre con Roseto e Orzinuovi che sono di fatto già certe di chiudere nelle ultime tre posizioni. L’obiettivo è evitare l’ultimo posto che significherà retrocessione diretta, per giocarsi almeno le speranze di salvezza ai playout, tuttavia oggi sarà difficile ottenere un risultato positivo che consentirebbe di staccare le rivali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bergamo-Fortitudo Bologna; tuttavia, la diretta streaming video della partita - come di tutti i match del campionato di basket Serie A2 - sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Bergamo e Fortitudo Bologna. Andiamo però adesso ad approfondire l’analisi dei momenti delle due squadre. Per i lombardi sono poche le note positive: anche in casa il rendimento è negativo, visto che Bergamo ha vinto appena tre delle dieci partite disputate davanti al pubblico amico. Quanto allo stato di forma, Bergamo ha vinto una sola partita nel 2018, contro Piacenza per 86-79 il 7 febbraio scorso, dunque anche da questo punto di vista quella contro i bolognesi sembra una sfida quasi impossibile. Sicuramente la Fortitudo sta invece benissimo, avendo ottenuto nove vittorie nelle ultime dieci giornate, che hanno spazzato via quello che era stato un passaggio a vuoto fra i mesi di novembre e dicembre. Settimana scorsa però è arrivata la delusione in Coppa Italia, che va spazzata via al più presto perché si sa che l’ambiente che circonda la Fortitudo è molto esigente, come è d’altronde anche normale quando una squadra così blasonata si ritrova in Serie A2. Il modo migliore per farlo sarebbe naturalmente andare al comando solitario della classifica.

