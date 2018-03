Khimki Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Khimki Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurolega. Quasi eliminata, la squadra di Simone Pianigiani vuole comunque onorare il torneo

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Khimki Olimpia Milano, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Khimki Olimpia Milano, alle ore 18:00 italiane di giovedì 8 marzo, è in programma all’Arena Mytishchi per la 25esima giornata di basket Eurolega 2017-2018: sempre più vicini alla conclusione della prima fase del torneo, le due squadre affrontano contesti decisamente diversi di classifica e dunque di possibilità e ambizioni. Per l’Olimpia qualificarsi ai playoff è ormai un’utopia: dovrebbe sempre vincere e sperare che il Maccabi Tel Aviv vinca solo una delle prossime sei gare, questo senza considerare le altre squadre che sono davanti e che possono comunque rendersi irraggiungibili. Il Khimki, che potremmo considerare una delle sorprese, è invece agli ultimi sforzi per ottenere un posto nei quarti si finale. Al momento ha tre partite di vantaggio sul Baskonia nono, ma dovrà necessariamente avere una vittoria in più al termine della regular season perchè ha la sfida diretta contro. All’andata aveva vinto il Khimki, capace di espugnare il Mediolanum Forum in una partita che era stata comunque molto equilibrata; ora vedremo come andrà a finire questa sfida in Russia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Khimki Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv; per tutti gli appassionati di basket è però a disposizione il servizio offerto da Eurosport Player, la grande novità nella stagione della pallacanestro. Tante partite del nostro campionato e delle coppe europee (dunque anche di Eurolega) sono infatti in diretta streaming video su questa piattaforma; per accedere alle immagini sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Da ricordare anche il sito ufficiale www.euroleague.com, sul quale troverete informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play, i roster delle due squadre e le statistiche dei giocatori in campo oltre che la classifica del girone unico.

QUI KHIMKI

Alexey Shved ha dimostrato di poter essere leader in una squadra di prima fascia internazionale: aveva dominato gli Europei ed era atteso ovviamente al varco, e l’Eurolega che sta giocando dimostra tutto il suo valore. Grazie a lui - soprattutto - il Khimki sogna i playoff e ci è vicino: già all’andata aveva colto vittorie importanti (soprattutto quella sul campo del Real Madrid) ma è nel girone di ritorno che ha svoltato, arrivando a vincere sei delle nove partite giocate fino a qui. Le sconfitte sono arrivate tutte contro squadre spagnole; per contro i successi contro Olympiacos, Zalgiris Kaunas (n trasferta) e Panathinaikos non hanno fatto altro che confermare la bontà di un gruppo che certamente non parte come grande favorito per la vittoria dell’Eurolega, ma che potrà dare fastidio a tante squadre. Il record casalingo è di 8 vittorie e 3 sconfitte, in trasferta siamo invece a 6-7: da questo punto di vista il Khimki rischierebbe molto se dovesse giocare la serie di playoff senza il fattore campo, ma per come è messo in questo momento il quarto posto è alla portata (dista una sola partita) ma perchè sia così il rush finale dovrà essere importante e vincente, a cominciare da questa partita.

QUI OLIMPIA MILANO

La brutta figura in Coppa Italia è stata parzialmente riscattata dal trionfo contro Sassari in campionato: un +23 con il quale Milano ha fatto vedere che se gioca concentrata e di squadra non ha rivali in Italia, e potrebbe fare molto bene anche in Europa. La vittoria quindi ha aumentato i rimpianti: non è dato sapere quanto effettivamente l’Olimpia ci creda ancora, di sicuro questa sera giocherà con un occhio (idealmente) e un orecchio rivolti a Istanbul, dove il Maccabi se la vede sul parquet di quell’Anadolu Efes che è ultimo in classifica e senza più ambizioni, e che è proprio l’ultima squadra affrontata dalla banda di Simone Pianigiani. Al Forum è arrivata la vittoria, la quarta nel girone di ritorno: con ancora sei partite da disputare Milano ha già pareggiato l’intero bottino dell’andata, altro dato che ci dice come le possibilità per giocarsela fino in fondo (se non altro) ci fossero. Troppe le occasioni sprecate, e poi come spesso succede quando si lasciano punti per strada anche psicologicamente diventa difficile; pensare adesso di non perdere mai dai qui alla fine, pensando a questa sera, alla prossima partita contro il Real Madrid, alla trasferta della Zalgirio Arena e all’impegno contro il Panathinaikos, è complicato. Tuttavia la competizione andrà onorata fino in fondo.

