Video/ Avellino Tsmoki Minsk (70-70): highlights della partita (Basket Europe Cup)

Video Avellino Tsmoki Minsk (risultato finale 70-70): highlights della partita di basket, andata ottavi di fianle dell'Europe Cup. Qualificazione aperta al Pala del Mauro!.

08 marzo 2018 Marco Guido

Video Avellino Tsmoki Minsk (LaPresse)

La Sidigas Avellino riesce a chiudere in parità sul 70-70 una partita complicata che, dopo una prima metà di gara equilibrata, è stata spaccata da uno scatenato Gray che ha trascinato la Tsmoki-Minsk avanti fino al +13 in apertura dell'ultimo quarto quando i ragazzi di Sacripanti hanno lottato rimontando proprio sulla sirena grazie al miglior marcatore di serata Fesenko che ha meritatamente chiuso la disputa. Iniziano subito forte i bielorussi che trascinati da un positivo Gaulden-Saddler riescono ad allungare subito fino allo 0-6 ma gli irpini non demordono e grazie a Filloy e Fittipaldo riescono ad accorciare fino al 7-10 che però Gray con una tripla riporta immediatamente sul 7-13. La partita è poi andata avanti con regolarità chiudendo il primo quarto con una bella rimonta della Sidiga che grazie a Zerini e Rich hanno potuto chiudere sul 17-18. Il secondo periodo inizia in maniera equilibrata con Zerini e Wells che riescono a riportare avanti gli irpini fino al 22-20 quando è Fesenko a salire in cattedra che con quattro punti consecutivi ha portato il punteggio fino al 30-22 che ha costretto il tecnico ospite ad affidarsi ad un time-out. I bielorussi però non si arrendono e grazie ad una migliorata intensità difensiva riescono a riequilibrare il punteggio sul 30-30 grazie alla pesante tripla di Salash; le due squadre sono poi andate negli spogliatoi sul 32-30 dopo i due tiri liberi realizzati da Wells.

INTERVALLO

Ripartono meglio i bielorussi che grazie a tre punti consecutivi messi a segno da Czerapowicz riescono ad allungare fino al 36-38, poi la partita è iniziato a scorrere con una certa regolarità, con gli attacchi che sono riusciti a segnare fino al 44-44 quando lo score è rimasto bloccato per diversi minuti fino a quando Gray con due pesanti triple ha portato avanti gli ospiti fino al 44-50 che in poco tempo è diventato 45-55 grazie allo scatenato numero 99 che ha continuato a segnare fino alla chiusura del terzo periodo. L'ultimo periodo inizia con una tripla di Adamovic che ha portato il vantaggio ad un impressionante +13 che viene subito ridotto da D'Ercole e Fesenko che hanno portato il risultato sul 52-58, Rich purtroppo però diventa il protagonista in negativo con due errori consecutivi ed un fallo tecnico commesso in pratica consente ai bielorussi di portarsi sul 58-67 con Kudrautsau che sembrava una sentenza ed invece Sacripanti con un miracoloso time-out riesce a caricare i suoi che grazie a quattro punti di Fitipaldo e alla tripla decisiva di Wells riescono a riequilibrare il punteggio sul 68-68 a 14" dal termine. Kudrautsau riesce però ad inventarsi una gran giocata che consente a Kravish di schiacciare comodamente sotto canestro portando i suoi avanti sul 68-70 ad un secondo dal termine. Un tiro da tre sbagliato da Zerini però si trasforma in un assist per Fesenko che con un tap-in chiude la sfida sul definitivo 70-70 che rimanda tutto alla gara di ritorno alla Bielorussia.

LE DICHIARAZIONI

Ecco le considerazioni in sala stampa di Coach Sacripanti al termine della sfida conclusa in parità sul 70-70 contro il Tsmoki Minsk: “La partita è finita in parità e questo riporta tutto 0-0: sarà a Minsk che ci giocheremo tutto. Abbiamo disputato una partita priva di qualsiasi fiducia emotiva, prima ancora che tecnica, per la maggior parte dei 40 minuti: avevamo forse paura di tirare e alcuni dei nostri giocatori, infatti, non se la sono sentita di prendersi tiri aperti e apparentemente facili; siamo stati bravi nel secondo quarto a mantenere la partita in parità, ma poi nel terzo periodo un cattivo attacco ci ha fatto prendere dei canestri abbastanza facili, che hanno consentito loro di segnare ben 25 punti. Siamo andati sotto anche di 13, ma abbiamo rimontato grazie ad una zona particolare, che ci ha dato grandissima energia. In questo momento dobbiamo lavorare sia da punto di vista della fiducia che da quello della brillantezza fisica”.

© Riproduzione Riservata.