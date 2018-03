Video/ Sassari Le Portel (72-55): highlights della partita (Basket Europe Cup)

Video Sassari Le Portel (risultato finale 72-55): highlights della partita di basket valida per gli ottavi di finale dell'Europe Cup. Successo sardo al Serradimigni.

08 marzo 2018 Marco Guido

Video Sassari Le Portel (LaPresse)

La Dinamo Sassari vince per 72-55 contro Le Portel ipotecando il passaggio al turno successivo, una vittoria più sofferta di quanto non dica il risultato finale visto che la squadra di Pasquini è riuscita a passare in vantaggio solamente all'inizio dell'ultimo quarto dopo aver chiuso il primo sotto di ben dodici punti che gli ottimi Bostic e Polonara sono riusciti a recuperare pian piano dilagando poi nel finale. Iniziano subito fortissimo i francesi che trascinati dai cinque punti di Carter riescono ad allungare subito sullo 0-7 che costringe subito coach Pasquini a chiamare un time-out. La sosta non dà la scossa sperata e così per assistere al primo canestro dei sardi bisogna attendere quasi sei minuti quando Polonara mette a segno sullo 0-9 seguito poi dall'immediata tripla di Bostic che ha accorciato fino al 5-9. Ci pensa poi Donaldson con due canestri consecutivi a portare avanti gli ospiti fino al 6-18 che costringe il tecnico di casa ad affidarsi per l'ennesima volta ad un time-out proprio pochi secondi prima della conclusione del primo periodo che si è chiuso sul 6-18. Il secondo quarto si apre con la Dinamo sempre molto fallosa che permette così a Le Portet di allungare fino al 6-22 grazie all'ennesima realizzazione di Donaldson; Bostic decide di prendere per mano la sua squadra e con sette punti consecutivi riporta vicino i sardi fino al 19-26 che costringe il coach ospite ad affidarsi ad un time out tecnico che però non placa la voglia di Bostic che riporta addirittura la Dinamo sul 24-27. Chathuant e Hassel però riescono a riportare avanti gli ospiti che chiudono la prima metà di gara sul 27-32. Ripartono nettamente meglio gli ospiti che grazie a Golden e Chathuant riescono a piazzare un mini-parziale che ha portato il punteggio sul 29-38 ma i sardi trascinati da Bostic e Bamforth riescono a rimontare fino al 36-38 che costringe il tecnico ospite ad affidarsi ad un time-out.

INTERVALLO

Dopo la sosta il match riparte scorrendo con una certa regolarità fino a quando l'ultimo canestro messo a segno da Polonara dalla media distanza ha chiuso il terzo periodo sul 46-47 grazie al gioco da tre realizzato dall'ottimo Polonara che ha acceso il pubblico di casa. L'ultimo e decisivo periodo di apre col primo vantaggio della Dinamo che viene firmato da Spissu che porta il punteggio sul 48-47 che Stipcevic e Bostic hanno in poco portato sul 53-47; dopo il canestro realizzato da Golden che ha fissato lo score sul 60-51, i padroni di casa piazzano l'allungo decisivo grazie ai grandi protagonisti della serata Bamforth e Polonara che riescono a fissare lo score sul 67-51 a due minuti dal termine. Il match è ormai deciso e così resta solamente il tempo per assistere alle ultime realizzazioni di Polonara e a quella conclusiva di Pierre che ha fissato il punteggio sul 72-55 che garantisce un importante vantaggio in vista della gara di ritorno che verrà giocata la prossima settimana in Francia.

