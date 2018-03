Zenit Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup, gara-2)

09 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Zenit Reggio Emilia, basket Eurocup gara-2 (Foto LaPresse)

Zenit San Pietroburgo Reggio Emilia si gioca alle ore 16:00 (italiane) di venerdì 9 marzo; siamo allo Yubileyny Sports Palace per gara-2 dei quarti di finale di basket Eurocup 2017-2018. La Grissin Bon arriva in Russia con il match point sulla racchetta: avendo vinto in maniera convincente la prima partita, giocata tre giorni fa al PalaBigi, ha ora la possibilità di chiudere la serie senza dover tornare a giocare tra le mura amiche la gara di spareggio. La formula prevede infatti serie al meglio delle tre gare; la prima a vincerne due vola in semifinale. All’inizio della stagione entrare tra le quattro regine di Eurocup sembrava francamente impossibile per una Reggiana che era partita perdendo le prime sei partite di campionato; in ambito internazionale invece la squadra di Massimiliano Menetti ha sempre tenuto botta e poi, una volta trovato ritmo anche in Italia, è riuscita a rimanere competitiva in Top 16 prendendosi la qualificazione. La sfida dello scorso martedì ha confermato la bontà del progetto e ora Reggio Emilia corre verso quello che potrebbe essere il secondo titolo europeo in cinque anni, dopo la EuroChallenge vinta nel 2014.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Zenit Reggio Emilia non verrà trasmessa in diretta tv, ma gli appassionati di basket potranno seguirla attraverso la piattaforma Eurosport Player: grande novità nella stagione della pallacanestro, è un servizio a pagamento che offre la possibilità di assistere alle sfide di Eurocup (e non solo) in diretta streaming video, quindi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. E’ possibile abbonarsi per due diversi periodi e inizialmente avrete una prova gratuita di cinque giorni; ricordiamo anche il sito www.eurocupbasketball.com, il portale ufficiale della competizione sul quale troverete tante informazioni utili sulla partita - soprattutto tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori - e sulla Eurocup con le varie squadre ancora in corsa.

QUI REGGIO EMILIA

La Grissin Bon rinvia chiaramente il suo impegno di campionato: avrebbe dovuto giocare contro Brescia - in casa - ma la partita è stata posticipata al 4 aprile perchè per il gruppo emiliano sarebbe stato impossibile disputare una sfida in Russia e poi tornare in campo, dopo una lunga trasferta, al PalaBigi, considerando anche che in caso di una gara-3 i ragazzi di Max Menetti dovrebbero giocare anche il prossimo martedì, non avendo dunque tempo per allenarsi e preparare le varie sfide. La prima partita della serie dunque è andata bene: la Reggiana ha trovato il solito contributo di Amedeo Della Valle ma soprattutto l’ottima prestazione di un Jalen Reynolds sempre più prezioso. Adesso si va in trasferta: i dati stagionali, riferiti alla Eurocup, parlano di tre vittorie e cinque sconfitte. Non sono troppo incoraggianti, ma se non altro mostrano che la Grissin Bon sa andare a vincere fuori casa e lo ha fatto soprattutto su campi difficili, come quello dell’Hapoel Gerusalemme e soprattutto a Kazan, contro l’Unics affrontato nella Top 16. Si dovesse tornare al PalaBigi, le statistiche sarebbero ancora migliori: la Grissin Bon ha vinto le ultime cinque partite casalinghe nel torneo, l’ultima sconfitta risale allo scorso 13 dicembre contro Lietkabelis, ancora nel primo turno e in overtime.

QUI ZENIT

Lo Zenit di coach Vasily Karasev non può essere soddisfatto di come ha giocato la prima partita della serie: di fatto ha sempre rincorso e non è mai stata in grado di cambiare l’inerzia della sfida, cedendo di schianto a una Reggio Emilia più reattiva su tutti i palloni. I russi arrivavano in ritmo alla partita, avendo vinto le ultime due partite della Top 16 compresa la trasferta di Torino, eppure non hanno confermato le aspettative; l’ultima partita di VTB League per lo Zenit è quella giocata sabato sul campo del VEF Riga, vinta 90-80 grazie a 31 punti di Kyle Kuric cui si sono aggiunti gli 8 assist di Scottie Reynolds e gli 8 rimbalzi di Shayne Whittington. In classifica la squadra di San Pietroburgo occupa la terza posizione con 12 vittorie e 4 sconfitte; due successi in meno dell’Unics Kazan capolista, che però deve ancora recuperare una partita, ma anche un match in meno rispetto al Cska Mosca che dunque potrebbe essere avvicinato. Se guardiamo il rendimento esterno dello Zenit in Eurocup, scopriamo quattro vittorie e altrettante sconfitte; potrebbe essere un dato interessante quello della netta sconfitta di Trento nel primo turno (103-81 in favore dell’Aquila), ma come già detto in un dentro o fuori al PalaRuffini lo Zenit era stato in grado di piegare nettamente Torino, vincendo con 14 punti di scarto.

