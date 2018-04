Venezia Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 24^ giornata)

Diretta Venezia Avellino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Posticipo di lusso al Taliercio nella 24^ giornata

01 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Avellino (LaPresse)

Venezia Avellino sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Martolini e Alessandro Perciavalle. Appuntamento per questa partita valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Taliercio, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Umana Reyer Venezia campione d’Italia, contrapposta in questo turno alla Sidigas Avellino in una sfida di grande fascino che si gioca oggi, domenica 1 aprile alle ore 20.45 come unico posticipo nel giorno di Pasqua di un turno che per il resto si è disputato interamente ieri, anche perché sia la Reyer sia la Scandone hanno giocato mercoledì in FIBA Europe Cup. Nella classifica di Serie A Venezia ha 34 punti frutto di diciassette vittorie e sei sconfitte, mentre troviamo Avellino a quota 30 punti, frutto di quindici vittorie e otto sconfitte nelle precedenti ventitré giornate. Uno scontro dunque di alta classifica, che potrà dirci molto quali potranno essere le gerarchie verso i playoff fra due formazioni che certamente occuperanno posizioni di spicco nella griglia della post-season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Venezia Avellino sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD e di conseguenza sarà la partita visibile in chiaro per questo turno del massimo campionato di basket. Di conseguenza, ciò significa che la partita al Taliercio sarà visibile in diretta streaming video tramite ben due opzioni: la prima sarà naturalmente Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti, tuttavia gli abbonati potranno usufruire anche del servizio garantito da Eurosport Player. Aggiornamenti saranno inoltre disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Venezia e Avellino hanno avuto finora cammini simili sia in campionato sia in Europa, dove infatti sono entrambe retrocesse dalla Champions League alla Europe Cup. Parlando della Serie A, Venezia sta comunque onorando lo scudetto che porta cucito sul petto grazie al secondo posto nella classifica della stagione regolare, alle spalle solamente dell’Olimpia Milano: l’Umana Reyer è dunque dove deve essere, prima alternativa alla EA7 che sulla carta è naturalmente la squadra più forte - ma era così anche nella passata stagione e tutti sappiamo come è finita. Venezia però nella scorsa giornata ha incassato una sconfitta forse inattesa sul parquet di Pistoia: l’obiettivo è ripartire al più presto, anche per allontanare una pericolosa inseguitrice.

Per Avellino dobbiamo parlare di un periodo difficile, che non vanifica quanto di buono fatto per diversi mesi ma forse potrebbe ridimensionare le ambizioni degli uomini di Stefano Sacripanti. La Sidigas infatti era arrivata fino al primo posto conquistato al termine del girone d’andata, un rendimento eccellente per Avellino che però sembra essersi fermata lì, a metà gennaio: in Coppa Italia la testa di serie numero 1 è stata subito vanificata perdendo nei quarti contro Cremona, mentre nel girone di ritorno sono arrivati appena 6 punti finora, che collocherebbero Avellino appena all’undicesimo posto (senza considerare le partite giocate ieri) della graduatoria di questa seconda parte di stagione. Non sarebbe giusto fare drammi, ma se si vuole rimanere ai vertici la tendenza va invertita al più presto.

