Lokomotiv Kuban Darussafaka/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Eurocup, finale gara-1)

Diretta Lokomotiv Kuban Darussafaka, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della finale di Eurocup. I russi hanno sempre vinto nella competizione e sono favoriti

10 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lokomotiv Kuban Darussafaka, finale Eurocup gara-1 (Foto LaPresse)

Lokomotiv Kuban Darussafaka, alle ore 19:00 italiane di martedì 10 aprile, è gara-1 della finale di basket Eurocup 2017-2018. Finalmente siamo arrivati all’ultimo atto del torneo, che è il secondo per importanza nel panorama della pallacanestro del Vecchio Continente; come per ogni fase ad eliminazione diretta si gioca sulla distanza delle tre partite, il che significa che la squadra che ne vincerà due otterrà il titolo. Il fatto che il Lokomotiv Kuban abbia la possibilità di giocare gara-1 e l’eventuale bella alla Basket Hall di Krasnodar deriva dal fatto che nel corso della stagione ha avuto un record migliore di quello dei turchi; qui potrebbe non essere un fattore troppo importante perchè in gara secca - o quasi - può succedere di tutti, ma certamente il cammino della formazione russa in Eurocup è davvero impressionante e ne fa la reale favorita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lokomotiv Kuban Darussafaka non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la finale della Eurocup 2017-2018 avrete però la possibilità, come già accaduto per tutta la stagione in questo torneo, di attivare il servizio di diretta streaming video garantito da Eurosport Player. La piattaforma richiede il pagamento di una quota per abbonarsi, e le immagini potranno essere scaricate su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, sul quale potrete trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI LOKOMOTIV KUBAN

Venti vittorie e zero sconfitte: non poteva esserci biglietto da visita migliore per il Lokomotiv Kuban. Sasa Obradovic, allenatore vincente in Germania e Russia ma ancora a caccia del primo titolo internazionale, è già stato nominato coach dell’anno per il torneo. Non poteva che essere così: la sua squadra ha sempre vinto, anche quando avrebbe potuto concedersi una pausa (negli ultimi turni della prima fase) e anche quando non ha giocato bene. Purtroppo il valore del gruppo è stato saggiato anche dalle nostre Trento e Reggio Emilia, con la Grissin Bon che in semifinale ha perso nettamente la prima partita e poi ha provato a tenere botta al PalaBigi, ma non è riuscita a spezzare il sortilegio. Anche il fatto che 12 partite su 20 siano state vinte con almeno 10 punti di scarto la dice lunga sul valore della squadra; nella VTB United League le cose non vanno così bene, tanto che il Lokomotiv Kuban è quarto con 13 vittorie e 6 sconfitte e ha appena perso la sfida diretta per la terza piazza con lo Zenit San Pietroburgo. Forse ha ancora qualcosa in meno rispetto al Cska Mosca o anche al Khimki, ma in termini generali: in Eurocup ha dominato dall’inizio a oggi.

QUI DARUSSAFAKA

Da Sasa Obradovic a David Blatt, che può contare nel palmarès sull’Eurolega vinta ai tempi del Maccabi Tel Aviv: il Darussafaka costruito dal tecnico israeliano non è poi stato da meno del Lokomotiv Kuban. E’ in finale avendo perso soltanto tre partite: due di queste nel primo turno, da allora ha vinto 9 delle 10 gare seguenti facendo fuori il Buducnost e soprattutto il Bayern Monaco, che alla vigilia della competizione era considerato il favorito per il titolo e che invece i turchi sono riusciti a battere in Baviera. Un Darussafaka che lo scorso anno si era fatto le ossa in Eurolega: aveva superato il girone unico e ai playoff aveva strappato una partita al Real Madrid, facendolo tremare anche nelle tre partite che aveva perso. Quest’anno ha dimostrato tutto il suo valore, ed è ormai da considerarsi una grande di Turchia anche se magari ancora non al livello con il Fenerbahçe; in campionato arranca con 15 vittorie e 9 sconfitte ed è addirittura sesto, ma adesso punta il grande titolo europeo che non ha mai vinto nella sua storia, e che sarebbe anche - incredibilmente - il primo trofeo di sempre in 67 anni di storia.

© Riproduzione Riservata.