Avellino Bakken Bears/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup)

Diretta Avellino Bakken Bears streaming video e tv: orario e risultato live della partita d’andata della semifinale di basket Europe Cup (oggi 11 aprile)

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino Bakken Bears (Foto LaPresse)

Avellino Bakken Bears si gioca questa sera, mercoledì 11 aprile 2018: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il Pala Del Mauro, naturalmente sede delle partite casalinghe della Sidigas Scandone Avellino. Contro i danesi Bakken Bears si gioca la partita d’andata della semifinale della FIBA Europe Cup: questa è la quarta Coppa europea per importanza, ma per la Sidigas sarebbe comunque una soddisfazione storica conquistare un trofeo europeo. Stefano Sacripanti e i suoi ragazzi dunque hanno un’occasione di quelle che non capitano tutti gli anni: la formula è la stessa dei turni precedenti, conterà la differenza canestri fra andata e ritorno, dunque oggi potrebbe anche finire in pareggio - a cui Avellino sembra abbonata - e i verdetti arriveranno settimana prossima in Danimarca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROPE CUP)

La partita della FIBA Europe Cup di basket tra Avellino e Bakken Bears non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Da segnalare dunque gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.fiba.basketball/europecup, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche, oltre alle notizie che certamente saranno fornite anche dal sito Internet e dai social ufficiali della Scandone Avellino.

LA SITUAZIONE

Certamente per Avellino la stagione è stata finora positiva, ma il trend recente è negativo e di conseguenza servirà una svolta per non rovinare quanto di buono fatto vedere nei primi mesi della stagione. In campionato il calo può essere descritto con pochi numeri: al termine del girone d’andata la Sidigas era prima, tanto da conquistare la testa di serie numero 1 per il tabellone della Coppa Italia, adesso invece gli irpini sono quarti, tra l’altro anche piuttosto staccati dal terzo posto. Domenica però Avellino è tornata alla vittoria, tra l’altro anche in modo netto e convincente (95-72) contro un’avversaria di buon livello come Cremona. Potrebbe essere una bella iniezione di fiducia, anche per quanto riguarda l’Europa: l’avventura in Champions League è finita troppo presto, ma guai a snobbare la FIBA Europe Cup, per chi non ha mai vinto Coppe continentali l’occasione è comunque prestigiosa.

