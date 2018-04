Napoli Treviglio/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Treviglio, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al PalaBarbuto vale come recupero della 23^ giornata nel campionato di basket A2, girone Ovest

11 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Treviglio, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Treviglio si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 11 aprile e, al PalaBarbuto, è valida per il recupero della 23^ giornata nel girone Ovest del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Gara che si recupera con un mese e mezzo di ritardo rispetto alla sua data originaria; non la prima volta in cui le società avevano ottenuto il rinvio a causa della convocazione in nazionale di alcuni elementi del roster, e se anche si trattava di un singolo giocatore la Lega ha sempre dato la possibilità di spostare la partita, evidentemente per una sorta di zona d’ombra nel regolamento, visto che le qualificazioni al Mondiale nell’arco della stagione regolare sono una novità che ha messo in difficoltà anche competizioni di massimo livello continentale come l’Eurolega.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Napoli Treviglio, e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita; le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del PalaBarbuto, arriveranno come di consueto sul sito ufficiale della lega, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

Alla fine è successo: era nell’aria, ma solo nella giornata di lunedì il Tribunale Federale FIP ha ufficializzato la penalità di Reggio Calabria, causa un’iscrizione al campionato irregolare. La società calabrese riceve 34 punti di penalizzazione, cioè due meno di quelli che ha raccolto finora: il Cuore Basket dunque si ritrova penultimo e, nonostante abbia giochicchiato per settimane ormai certo della retrocessione diretta, potrà giocare il playout. L’avversaria sarebbe la Virtus Roma, ma potrebbe anche diventare Treviglio: per ora i lombardi sono salvi, ma se dovessero perderle tutte con conseguente rimontone della Virtus ecco che sarebbe la Remer a sfidare Napoli, e dunque la partita di oggi sarebbe solo un assaggio. Come detto comunque resta qualcosa di incredibile: il Cuore Basket non vince da due mesi e mezzo o quasi, ha una serie aperta di nove sconfitte e nel girone di ritorno ha ottenuto soltanto il successo in volata contro Siena.

Ha faticato tantissimo anche solo a rimanere dentro alcune singole partite, ha profondamente rivoluzionato il roster di partenza a causa dei tanti addii nel corso della stagione e sostanzialmente dalla fine del 2017 conosce il suo destino, e invece adesso avrà la possibilità di disputare i playout. Naturalmente anche Treviglio non può che essere contenta per questo cambio di scenario: i lombardi infatti senza la retrocessione di Reggio Calabria avrebbero dovuto fare lo spareggio, oppure recuperare una posizione nei confronti di Eurobasket (due punti in meno, ma anche due gare da recuperare rispetto a quelle giocate dai romani. Ora dunque vedremo: per Napoli dal punto di vista delle motivazioni da mettere in campo cambia poco (in un modo o nell’altro il destino è segnato), Treviglio invece ha comunque bisogno di vincere, e dunque potrebbe averne molto di più.

