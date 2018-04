Venezia Groningen/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup)

Diretta Venezia Groningen streaming video e tv: orario e risultato live della partita d’andata della semifinale di basket Europe Cup (oggi 11 aprile)

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Groningen (LaPresse)

Venezia Groningen si gioca questa sera, mercoledì 11 aprile 2018: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il Palasport Taliercio, naturalmente sede delle partite casalinghe della Umana Reyer Venezia. Contro gli olandesi del Donar Groningen si gioca la partita d’andata della semifinale della FIBA Europe Cup: si tratta della quarta Coppa europea per importanza, ma è comunque una vetrina importante per una squadra che indossa il tricolore sul petto ma non ha mai vinto trofei internazionali. L’anno scorso la Final Four di Champions League fu viatico per lo scudetto, adesso di nuovo Venezia sta arrivando in fondo anche in Europa. Come nei turni precedenti, si gioca su andata e ritorno e deciderà la differenza canestri: oggi dunque potrebbe anche finire con un pareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROPE CUP)

La partita della FIBA Europe Cup di basket tra Venezia e Donar Groningen non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Da segnalare dunque gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.fiba.basketball/europecup, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche, oltre alle notizie che certamente saranno fornite anche dal sito Internet e dai social ufficiali della Umana Reyer Venezia.

LA SITUAZIONE

Già accennato agli alti e bassi in Europa per Venezia, che è uscita forse prima del previsto dalla Champions League ma adesso sta provando ad arrivare fino in fondo in FIBA Europe Cup, in campionato il cammino della squadra di Walter De Raffaele è sicuramente positivo. I campioni d’Italia sono secondi con 38 punti, diciannove vittorie e solo sei sconfitte, ad appena due lunghezze dall’Olimpia Milano della quale potrebbe essere la più credibile avversaria per la conquista del titolo. Domenica è arrivata la preziosa vittoria (76-81) sul campo di Reggio Emilia, utile in quella che sarà la volata per le prime tre posizioni (Brescia compresa) in vista della composizione della griglia dei playoff. Da tenere conto del fatto che Venezia ed Avellino (possibile derby in finale) sono le uniche squadre italiane che hanno ancora impegni nelle Coppe: per la Reyer sarà una primavera tutta da vivere.

