Nba Playoffs 2018/ Tabellone completo, date e streaming gare: ora si fa sul serio

Nba Playoffs 2018: tabellone completo, date e streaming gare: ora si fa sul serio. Le ultime notizie sulle sfide post season: gli incroci e dove seguirli in tv

12 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nba Playoffs 2018 (Foto: LaPresse)

Per la pallacanestro NBA è arrivato il momento dei playoffs: dopo 82 partite di regular season, si completa il quadro delle migliori sedici che prenderanno parte al post season. L’ultimo team a qualificarsi è stato Minnesota: i Timberwolves all’overtime l’hanno spuntata contro i Denver Nuggets, la grande esclusa alla corsa per il titolo. La griglia definitiva è stata stilata ieri, ma il primo turno avrà inizio il 15 aprile. Di seguito il calendario completo: Primo turno dal 15 aprile; Semifinali di Conference dal 29 aprile; Finali di Conference dal 15 maggio; Finals NBA dal 31 maggio. Anche quest'anno i diritti tv NBA sono stati acquistati in esclusiva da Sky Italia che trasmetterà le partite più interessanti. Se non potete guardare le partite su Sky Sport in diretta tv c'è lo streaming video su Sky Go, piattaforma satellitare per smartphone, PC e Tablet.

NBA PLAYOFFS 2018, IL TABELLONE COMPLETO

Sono già delineate a Est le prime due posizioni, occupate da Toronto Raptors e Boston Celtics. I canadesi dovranno affrontare i Washington Wizards di Scott Brooks, mentre i bianconeri di Brad Stevens hanno pescato i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. I giovani Philadelphia 76ers di Brett Brown hanno agguantato il terzo posto, quindi sfideranno al primo turno il Miami Heat di Erik Spoelstra. Solo quarto posto per i Cleveland Cavaliers di LeBron James, che però rimangono favoriti per la vittoria a Est: al primo turno affronteranno come l’anno scorso gli Indiana Pacers di Nate McMillan.

Toronto Raptors (1) - Washington Wizards (8)

Cleveland Cavaliers (4) - Indiana Pacers (5)

Philadelphia 76ers (3) - Miami Heat (6)

Boston Celtics (2) - Milwaukee Bucks (7)

GLI INCROCI A OVEST

La situazione è più fluida a Ovest, dove per i playoffs di NBA gli Houston Rockets incrociano i Minnesota Timberwolves, reduci dalla sfida con i Denver Nuggets. Ritorno ai playoffs dopo quattordici anni per il Minnesota, malo fa contro la squadra più in forma della lega. Al secondo posto i Golden State Warriors, che almeno per il primo turno non avranno Stephen Curry, e sarà quello in cui affronteranno i San Antonio Spurs. Un anno fa la sfida valeva la finale di Conference. La terza forza occidentale è rappresentata dai Portland Trail Blazers, reduci dalla vittoria contro gli Utah Jazz. Incontreranno i New Orleans Pelicans di Anthony Davis in un confronto che si preannuncia già equilibrata e spettacolare, mentre Utah dovrà vedersela con gli Oklahoma City Thunder, che ha chiuso al quarto posto dopo una stagione di alti e bassi.

Houston Rockets (1) - Minnesota Timberwolves (8)

Oklahoma City Thunder (4) - Utah Jazz (5)

Portland Trail Blazers (3) - New Orleans Pelicans (6)

Golden State Warriors (2) - San Antonio Spurs (7)

© Riproduzione Riservata.