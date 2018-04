Diretta / Darussafaka Lokomotiv Kuban (0-0) streaming video e tv, risultato live: palla a due (basket Eurocup)

Diretta Darussafaka Lokomotiv Kuban streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 della finale di basket Eurocup, che potrebbe dare il titolo ai turchi...

13 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Darussafaka Lokomotiv Kuban (LaPresse)

DIRETTA DARUSSAFAKA LOKOMOTIV KUBAN (0-0)

Pochi minuti ci separano da Darussafaka Lokomotiv Kuban, gara-2 della finale di Eurocup 2017-2018 di basket: l’appuntamento è infatti per le ore 19.15 italiane (le 20.15 locali) presso la Volkswagen Arena di Istanbul, che ospita le partite casalinghe del Darussafaka, che è ad un passo dal trionfo avendo già vinto gara-1 per 78-81 dopo un tempo supplementare sul campo della Lokomotiv Kuban Krasnodar, che era arrivata in finale con un bilancio fatto solamente di vittorie e ha conosciuto la prima sconfitta in questa stagione di Eurocup proprio nel momento peggiore. La Lokomotiv Kuban Krasnodar ha comunque il vantaggio del fattore campo, per cui per l’eventuale e decisiva gara-3 si tornerebbe in Russia lunedì, ma perché ciò accada servirebbe vincere oggi in casa del Darussafaka, che dal canto suo dopo avere compiuto l’impresa vorrà certamente completare l’opera festeggiando il trionfo davanti al pubblico amico. Dettaglio da non dimenticare, per chi vincerà questa Eurocup ci sarà in palio pure un posto nella prossima edizione della Eurolega.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Darussafaka Lokomotiv Kuban non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la finale della Eurocup 2017-2018 avrete però la possibilità, come già accaduto per tutta la stagione in questo torneo, di attivare il servizio di diretta streaming video garantito da Eurosport Player. La piattaforma richiede il pagamento di una quota per abbonarsi, e le immagini potranno essere scaricate su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, sul quale potrete trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

David Blatt, allenatore del Darussafaka, Ha portato in finale i suoi ragazzi avendo perso soltanto tre partite: due di queste nel primo turno, da allora ha vinto 10 delle 11 gare seguenti compresa la prima di questa finale, facendo fuori il Buducnost e soprattutto il Bayern Monaco, che alla vigilia della competizione era considerato il favorito per il titolo e che invece i turchi sono riusciti a battere in Baviera. Un Darussafaka che lo scorso anno si era fatto le ossa in Eurolega: aveva superato il girone unico e ai playoff aveva strappato una partita al Real Madrid, facendolo tremare anche nelle tre partite che aveva perso. Quest’anno ha dimostrato tutto il suo valore, ed è ormai da considerarsi una grande di Turchia. Avversario durissimo pure per una Lokomotiv Kuban Krasnodar da venti vittorie e zero sconfitte prima della finale: Sasa Obradovic, allenatore vincente in Germania e Russia ma ancora a caccia del primo titolo internazionale, è già stato nominato coach dell’anno per il torneo. Non poteva che essere così: la sua squadra ha sempre vinto, come ben sanno le nostre Trento e Reggio Emilia. Anche il fatto che 12 partite su 20 siano state vinte con almeno 10 punti di scarto la dice lunga sul valore della squadra; la prima caduta è stata però particolarmente dolorosa, oggi si deve rimediare altrimenti il cammino trionfale sino alle semifinali non poterà titoli.

