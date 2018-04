Golden State Warriors San Antonio Spurs/ Info streaming video e diretta tv: quote, risultato (Playoff NBA)

NBA Playoff 2018, diretta Golden State Warriors San Antonio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La sfida inizierà alle ore 21 italiane.

14 aprile 2018 Fabio Belli

Basket, Golden State sfida San Antonio (foto LaPresse)

Golden State Warriors-San Antonio Spurs, sabato 14 aprile 2018 alle ore 21.00 italiane, sarà una delle sfide d'apertura del programma dei playoff NBA. Fattore campo che inizia a favore di Golden State, si giocherà alla Oracle Arena di Oakland, e in Italia la diretta tv del match in prima serata sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky sul canale 202 del satellite (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet dell'incontro che si potrà seguire collegandosi sul sito skygo.sky.it.

I WARRIORS FA SUL SERIO

Partono ufficialmente i playoff NBA e i Golden State Warriors, al numero 2 del tabellone, sfidano i San Antonio Spurs, al numero 7. Golden State ha avuto nella West Division una media punti nella regular season inferiore soltanto a quella degli Houston Rockets. Ed hanno comunque chiuso in testa nella Pacific Division, ottenendo un rendimento superiore a quello delle due formazioni di Los Angeles, entrambe escluse dai play off. Terzi nella Divisione SudOvest, gli Spurs hanno invece raggiunto i play off alle spalle di Houston e New Orleans, segno di una Division maggiormente competitiva rispetto a quella di Golden State, che vuole comunque iniziare i play off nel modo giusto per confermarsi competitiva per il titolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI GOLDEN STATE WARRIORS SAN ANTONIO SPURS

Le probabili formazioni del match vedono Golden State alle prese con le indisponibilità di Boucher, Curry, Igoudala e McCaw. Per San Antonio mancherà invece Leonard. I Warriors dovrebbero partire con un quintetto formato da Green, Durant, Looney, Cook e Thompson, con Bell, Jones, Livingston, McGee, West, Young e il georgiano Pachulia pronti a subentrare. San Antonio dovrebbe partire schierando Green, Anderson, Aldridge, l'australiano Mills e Murray, con lo spagnolo Gasol, il lettone Bertans, Forbes, Gay, Paul, l'argentino Ginobili e il duo francese Lauvergne e Parker pronti come alternative.

I PRECEDENTI

Parlando dei precedenti tra le due formazioni, dal 30 marzo 2017 ad oggi, i Golden State Warriors e i San Antonio Spurs si sono affrontati otto volte. Warriors capaci di centrare sette vittorie consecutive da quella data ad oggi, serie che però si è interrotta il 20 marzo 2018, con l'ultima sfida della regular season che ha visto San Antonio imporsi con il punteggio di 89-75 in casa. Gli Spurs non vincono in trasferta ad Oakland dal 100-129 del 26 ottobre 2016.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sul match, vista anche la posizione di partenza nel tabellone dei play off, vedono i Warriors partire nettamente favoriti, con vittoria di Golden State quotata 1.27 da Bet365, che alza invece fino a 3.80 la quota relativa a San Antonio capace di strappare subito in gara 1 il fattore campo. Per under e over si gioca sulla linea dei 206 punti, con una quota di 1.91 proposta da Bet365.

